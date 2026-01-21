TTB-Neuheit: Highland Park 17yo Between You and I – By Laila Gohar

Nach der Zusammenarbeit mit Björn Frantzén für den Highland Park 16yo Between You and I hat sich die Orkney-Destillerie nun mit einer weiteren prominenten Vertreterin der Food Art zusammengetan, nämlich der ägyptischen und in New York lebenden Köchin Laila Gohar. Der Highland Park 17yo Between You and I – By Laila Gohar, den wir in der us-amerikansichen TTB-Datenbank gefunden haben, wird mit 47,5% vol. Alkoholstärke abgefüllt sein. Weitere Details dazu kennen wir noch nicht, aber er wird wohl – so wie der Vorläufer, keine deatillierten Tasting Notes bieten sondern dazu einladen, die Geschmackwelt selbst auszuloten und zu beschreiben.

Ob der Highland Park 17yo Between You and I – By Laila Gohar eine weltweit erscheinende Abfüllung ist oder ob der weltweite Release ein 16yo sein wird und der 17yo Duty Free Exclusive (so wie es beim Vorläufer der Fall war), bleibt noch abzuwarten.

Hier die Etiketten: