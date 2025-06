Diw World Class Bartender Competition 2025 Vorausscheidung ist gelaufen – und diesmal war es noch schwieriger, sich dabei durchzusetzen, denn erstmals wurden die Länder Niederlande, Polen, Schweiz, Österreich, Finnland, Norwegen, Schweden, Deutschland, Luxemburg und Dänemark zu einem Finale für ganz Nordeuropa zusammenschlossen. Gewinner ist dieses Jahr der Deutsche Andrey Bartlett – wir gratulieren ihm herzlichst.

Wie die Competition ablief und wodurch sich Andrey absetze, nachfolgend in der Pressemitteilung von Diageo:

Andrey Bartlett ist WORLD CLASS Bartender of the Year 2025 Germany

Berlin, 18. Juni 2025 – Von 15. bis 17. Juni 2025 verwandelte sich die Fotografiska in Berlin in einen vibrierenden Schauplatz flüssiger Passion: Die jeweils drei besten Bartender:innen aus zehn nordeuropäischen Ländern traten in vier verschiedenen Challenges gegeneinander an und mixten um die Auszeichnung als WORLD CLASS Bartender:in ihres Landes. Für Deutschland konnte sich Andrey Bartlett aus der Bar The Local Bar in Hamburg den Titel sichern.

“Das Beste an der WORLD CLASS Competition sind für mich die Drinks und ihre einzigartigen Stories dahinter und die Möglichkeit sich über diese wundervolle Erfahrung mit den vielen gleichgesinnten Teilnehmern austauschen zu können.” Andrey Bartlett

Seine/ihre Performance war mehr als präzise Technik – es war ein Spektakel aus Sensorik, Storytelling und Stil. Die Belohnung: Der Titel für Deutschland sowie ein Ticket nach Toronto, Kanada, wo in diesem September das globale Finale der Competition stattfinden wird. Dort hat Andrey Bartlett die Möglichkeit, seine/ihre Skills auf internationalem Niveau zu zeigen und sich mit Mixolog:innen aus über 50 Ländern zu messen.

Erstmals Finale für ganz Nordeuropa

Dieses Mal wurde der/die Gewinner:in nicht in einem nationalen Finale, sondern in einer Veranstaltung für alle teilnehmenden nordeuropäischen Länder gekürt. Den Zusammenschluss von Niederlande, Polen, Schweiz, Österreich, Finnland, Norwegen, Schweden, Deutschland, Luxemburg und Dänemark kommentiert Johanna Fahrenbach, Luxury Omnichannel Advocacy & Partnerships Manager Northern Europe von Diageo:

“Wir möchten die Community und den internationalen Austausch bei der WORLD CLASS zukünftig noch mehr in den Vordergrund rücken – und genau deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dieses Jahr erstmals ein Finale für Nordeuropa auszurichten. Das gibt den Teilnehmenden nicht nur die Chance, sich schon vor dem globalen Finale kennenzulernen und von- und miteinander zu lernen, sondern auch, ihre Fähigkeiten bei einem großen Wettbewerb zu trainieren.“

Millie Tang (De Vie Bar, Paris), Maria Gorbatschova (Green Door Bar, Berlin) sowie Ago Perrone (The Connaught, London) Jesse Vida (Cat Bide Club, Singapur), Hampus Thunholm (Röda Huset, Stockholm), Adrian Michalcik (WORLD CLASS Global Winner 2022) bildeten dabei die hochkarätige Jury.

In vier Challenges zum Gewinn

Bei Mind & Senses war nicht nur Branchen-Knowhow, sondern auch die olfaktorische Wahrnehmung gefragt – ganz ohne Hilfsmittel mussten sich die Bartender allein auf Nase, Gaumen und Gedächtnis verlassen, um im Test zu bestehen. Für die Industry Legend-Challenge sollte eine zuvor frei wählbare Barkeeper-Ikone im Rahmen zweier Drinks neu interpretiert werden. Im Mittelpunkt stand dabei Tanqueray No. Ten.

Scent the Moment hingegen forderte multisensorische Erlebnisse mit The Singleton – es galt, einen Sharing-Cocktail mit Musikbegleitung zu reichen, um alle Sinne anzusprechen, gefolgt von einer Challenge mit Don Julio: Bei Hyper Local waren Drinks gefragt, die den Charakter der eigenen Heimat mit dem Austragungsort des Finales – Berlin – vereinten. Unterstützung gab es dabei von den Sponsoren Schweppes, Monin und Paragon.

Neben den Challenges konnten Gäste an spannenden Masterclasses von Don Julio und Ron Zacapa teilnehmen. Für letztere reiste sogar die Zacapa-Masterblenderin Lorena Vasquez persönlich an, um ihr Wissen weiterzugeben.