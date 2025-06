Am übernächsten Wochenende ist es wieder soweit: Die Destillerie St. Kilian lädt Whiskyliebhaber nach Rüdenau zum St. Kilian Whisky Festival – es ist bereits die dritte Auflage dieses Events.

Zwar wird Whiskyexperts wieder für Sie dabei sein und von dort anschließend berichten – aber natürlich ist das persönliche Dortsein die besser Variante – und nur so lassen sich bei den Tastings und Führungen die Dinge mit allen Sinnen erleben.

Was Sie in Rüdenau am Samstag (und bei einigen Tastings, die bereits am Freitag stattfinden, erwartet, können Sie hier nachlesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

3. St. Kilian Whisky Festival am 28. Juni 2025: Rüdenau als Hotspot für Whisky-Fans aus ganz Deutschland

Erlebnisreicher Festivaltag rund um den deutschen Single Malt – mit exklusiven Tastings und limitierten Abfüllungen in der St. Kilian Destillerie und legendären Bunker City

Rüdenau, im Juni 2025

Am Samstag, den 28. Juni 2025, laden die vielfach ausgezeichneten St. Kilian Distillers zum 3. St. Kilian Whisky Festival ein. Inmitten der idyllischen Kulisse von Rüdenau bei Miltenberg am Main öffnet Deutschlands innovativste Whisky-Destillerie von 10 bis 20 Uhr ihre Tore für ein genussreiches Fest rund um das „Wasser des Lebens“ – passend zum Tag des Deutschen Whiskys.

Das Festival bietet ein abwechslungsreiches Programm für Genießer, Sammler und Entdecker: Mit kostenfreien Kurztouren durch die Destillerie, Live-Musik, regionaler Kulinarik und einem umfangreichen Tasting-Programm wird die ganze Vielfalt des Whiskys erlebbar gemacht. Auch Familien sind herzlich willkommen: Ein fröhliches Kinderprogramm mit Hüpfburg sorgt dafür, dass sich auch die kleinen Gäste rundum wohlfühlen.

Whiskyerlebnis pur – Destillerie und Bunker City öffnen ihre Pforten

Ein Highlight des Tages ist der exklusive Zugang zur sonst nicht öffentlich zugänglichen St. Kilian Bunker City, in der über 10.000 Fässer lagern. Shuttlebusse verkehren kostenfrei zwischen den Parkplätzen, der Destillerie und der Bunker City, um ein entspanntes Festivalerlebnis zu gewährleisten.

In der Bunker City erwartet die Besucher u. a. ein bayerisches Whisky-Weißwurst-Frühstück, begleitet von spannenden Verkostungen mit Master Distiller Mario Rudolf und seinem Team. Vorgestellt wird die ganze Bandbreite der Fasslagerung – von französischer Eleganz über amerikanische Power bis hin zu regionalen Holzaromen. Die Wirkung verschiedenster Vorbelegungen (z. B. Rum, Sherry oder Wein) auf die Geschmacksvielfalt der Single Malts wird dabei eindrucksvoll erlebbar.

St. Kilian Distillery – Bunker City – copyright Stefan Bügler

Tastings für Einsteiger, Entdecker und Experten

Auch in der Destillerie selbst warten zahlreiche Highlights auf die Besucher. Ob beim nordischen Whisky-Frühstück, bei der Entdeckungsreise zu den persönlichen Favoriten des Master Distillers, einem Ausflug in die Welt der „Viking Whiskys“ oder tiefergehende Analyse chemischer Prozesse hinter der Aromenvielfalt – das Programm begeistert Einsteiger wie Kenner gleichermaßen.

Für Liebhaber kreativer Fassprojekte gibt es die „Collaboration Casks“, während Süß-Fans beim Likör-Tasting auf ihre Kosten kommen. Zusätzlich zum vielfältigen Spirituosenangebot gibt es den markanten BUD SPENCER – DISTILLED DRY GIN sowie eine Auswahl an raffinierten Cocktails und Longdrinks.

Einige der Tastings finden aufgrund der großen Nachfrage bereits am Vortag, Freitag, den 27. Juni 2025, statt – ideal für alle, die das Festivalwochenende intensiv auskosten möchten. Restkarten für ausgewählte Tastings sind online über die St. Kilian Website sowie – sofern verfügbar – am Festival-Infopoint vor Ort buchbar.

Limitierte Festivalabfüllungen – Sammlerstücke mit Charakter

Außerdem dürfen sich Besucher auf exklusive Sonderabfüllungen freuen, die eigens für das Festival kreiert wurden – und ausschließlich am Veranstaltungstag vor Ort erhältlich sind:

Distillers Choice Unpeated (Single Cask) – 52,5% vol – 49,90 €:

Die milde Sonderabfüllung wurde aus lokalem Bio-Gerstenmalz („Heimatmalt“) hergestellt und reifte vier Jahre in einem ex Bourbon Barrel, das zuvor 15 Monate lang luxemburgischen Cider enthielt. Das Ergebnis ist ein fruchtbetonter Single Malt mit saftigen Apfel- und Birnennoten, süßer Vanille, zartem Toffee und einem Hauch Zitrusfrische, der von sanfter Eichenwürze fein ausbalanciert wird.

Distillers Choice Peated (Single Cask) – 53,7% vol – 49,90 €:

Die rauchige Festival-Edition reifte drei Jahre lang in einem ehemaligen Rivesaltes-Barrique aus Frankreich. Dieses edle Süßweinfass verleiht dem Single Malt eine komplexe Aromatik aus saftigen Kirschen, dunklen Trauben und reifen Brombeeren, umhüllt von süßem Torfrauch, cremiger Vanille und feiner Eichenwürze.

Pre-Opening am 27. Juni – exklusiv und ausverkauft

Fans und Genießer können sich bereits am Freitagabend beim exklusiven Pre-Opening Event ab 18:00 Uhr in der Destillerie auf das Festival einstimmen. Neben Livemusik in einer entspannten Open-Air-Atmosphäre stehen spannende Drink-Pairing-Stationen im Mittelpunkt. Im Preis enthalten sind eine 0,5-Liter-Flasche der exklusiven Pre-Opening-Abfüllung sowie ein Gutschein für eine Spezialität vom Foodtruck.

Pre-Opening Unpeated – 53,1% vol:

Die limitierte Sonderedition reifte in ex Bockbier-, ex Bourbon- und ex Rye Fässern und verführt mit einem feinen Rauchschleier über Vanillecreme, Roggennoten und malzigen Bieraromen, die mit Aprikose, zartem Karamell und würziger Eiche zu einer cremig-wärmenden Harmonie verschmelzen.

Hinweis: Alle Tickets für das Pre-Opening sind bereits vergriffen.

Die Destillerie in Rüdenau. Bild: St. Kilian Distillers

Festivalflair mit Musik, Genuss und Leidenschaft

Für echte Festivalstimmung sorgen neben den Spirituosenangeboten auch Live-Musik mit Pipes & Drums und regionalen Acts, zahlreiche Foodtrucks sowie kulinarische Spezialitäten aus der Region. Am Freitagabend bringt die Folk-Rock-Band An Cat Dubh (gälisch für „Die schwarze Katze“) mit mitreißenden Klängen die Open-Air-Bühne zum Beben. Am Festivalsamstag sorgt der legendäre Paddy Schmidt, Frontmann der Kultband Paddy Goes to Holyhead, mit seiner markanten „Whiskystimme“ für musikalische Highlights und echtes Pub-Feeling. Ebenfalls am Samstag versprühen die berühmten Clan Pipers Frankfurt mit kraftvollen Dudelsackklängen und treibenden Drums authentisches schottisches Flair und sorgen für Gänsehautmomente.

Das St. Kilian Whisky Festival 2025 ist mehr als nur eine Veranstaltung – es ist ein Treffpunkt für Whiskyfreunde, Genießer und Neugierige aus ganz Deutschland. Ob exklusives Tasting, spannende Einblicke hinter die Kulissen oder einfach ein Tag voller Musik, Kulinarik und Whiskyfreude: Dieses Festival verbindet handwerkliche Qualität, Kreativität und Festivalflair auf höchstem Niveau.

Weitere Informationen, buchbare Tastings und Touren finden Sie unter: www.stkiliandistillers.com/destillerie/3-st-kilian-whisky-festival.