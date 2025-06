Neues aus Hamburg: Batch Nummer 3 von Pilz Whisky ist jetzt verfügbar, gereift in einer Kombination aus drei Fasstypen und bietet laut der Destillerie besondere Komplexität.

Mehr zu dieser Abfüllung, den Geschmack und den Bezugsquellen folgen hier:

Batch N° 3 von Pilz Whisky out now – Tropenurlaub im Eichenschrank

Die Wartezeit hat ein Ende: Pilz Whisky veröffentlicht den neuen Batch N° 3 seiner Core Range. Der German Single Malt Whisky steht für Qualität aus Deutschland – handwerklich hergestellt, regional verwurzelt und harmonisch ausbalanciert.

Nach dem Erfolg der ersten beiden Batches setzt Pilz Whisky mit Batch No. 3 erneut Maßstäbe in Sachen Aroma, Tiefe und Handwerkskunst. Dieser Whisky wurde in kleinen Chargen destilliert und reifte sorgfältig in handverlesenen Oloroso-, Pedro Ximenez- und Ex-Bourbon-Fässern. Das Ergebnis: eine unvergleichlich komplexe Geschmackskomposition mit Charakter.

Wie ein Tropenurlaub im Eichenschrank:

In der Nase begeistern Trockenfrüchte und Orange, begleitet von Süßholz, Honig und Macadamianuss. Am Gaumen trifft exotische Fruchtigkeit – etwa Papaya und Ananas – auf Malz, dunkle Schokolade, Eiche und rote Beeren. Der Abgang ist seidig weich, dicht und voluminös, mit einem lang anhaltenden Finish von Kirsche und Pflaume.

Ein halbes Jahr länger gereift als sein Vorgänger, vereint dieses Batch im Finish die Finesse eines 60 Liter Pedro Ximenez-Fasses mit der Tiefe eines 60 Liter Oloroso-Fasses.

Limitiert auf nur 279 handnummerierte Flaschen, ist Batch No. 3 ein echtes Sammlerstück für Whisky-Liebhaber und Genießer.

Produktdetails im Überblick:

German Single Malt Whisky – handgemacht in Deutschland

perfekt ausbalancierte 47 % vol . Alkohol

Alkohol Nicht kältefiltriert, um die volle Aromenvielfalt zu bewahren

Kein Farbstoff – natürliche Fassreifung

500 ml Flasche (Preis: 59,00 €, entspricht 118,00 €/Liter)

Perfektes Geschenk für Kenner und Überraschungsgarantie für alle, die das Besondere lieben.

Erhältlich ab sofort über den Direktverkauf und ausgewählte Fachhändler.