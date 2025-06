Whisky im Bild: THY Whisky Festival 2025 in Dänemark

Ein Bauernhof im Norden Dänemarks, unweit des THY Nationalparks, zwei junge Familien, die ihn mit Leidenschaft betreiben – und mit Leidenschaft Whisky brennen. Der dänische THY Whisky gewinnt mit seiner Philosophie „from farm to bottle“ auch in Deutschland immer mehr Anhänger. Das bemerkt man auch daran, dass am THY Whisky Festival 2025, das am vergangenen Wochenende schon zum dritten Mal stattfand, auch sehr viel Deutsch unter den fast 500 Gästen zu hören war.

Auch wir wollten uns das Fest am Hof nicht entgehen lassen und sind über Kopenhagen und Aalborg in den Norden Dänemarks gereist. Für uns begann das Programm schon Vorabend des Festivals, gemeinsam mit den Gründern von THY und Gästen aus anderen nordischen Destillerien und Brauereien sowie Whiskyjournalisten. Von beiden Tagen haben wir Ihnen einen kommentierten Fotobericht mitgebracht – wir wünschen Ihnen viel Vergnügen damit. Die Bilder können Sie durch Anklicken vergrößern.

Der Freitag

Uns grüßt herrliches Wetter bei der Destillerie, als wir am Vortag des Festivals dort eintreffen Eine Gruppe aus Leuten von verschiedenen Destillerien und einige Whisky-Journalisten machen sich mit Mitgründer Jakob Stjernholm auf den Weg zu einer kleinen Besichtigung Fachsimpeleien vor einer der Mälztrommeln am Bauernhof Jakob und Ulf Olsson (Spirit of Hven Distillery) Ein Blick in den Gärbottich Jakob vor den Stills der THY Distillery Am Hof hat man auch 500 Milchkühe - hier der Nachwuchs... ...und eine der Mutterkühe Das Lagerhaus bei THY, mit dem Tasting Table für das Festival, ist nur eine von vier Plätzen , wo morgen verkostet wird Hier stehen auch die fünf Fassproben für die Gäste - Fasssprobe 1 Fassprobe 2 Fassprobe 3 Fassprobe 4 Fassprobe 5 Eine der drei Abfüllungen, die extra für das Festival aufgelegt wurden. Dazu gab es als kleine Stärkung herrlichen lokalen Käse Nach der Besichtigung ging es für uns an den Strand, der ca. 15 Autominuten entfernt liegt Traumhaftes Wetter, das erst nach dem Festival-Ende am Sonntag nach Mitternacht umschlug Ein Blick auf die Küste Auch beim gemeinsamen Abendessen wurde viel diskutiert - und auch viel miteinander gelacht Jakob, Thijs Klaverstijn und seine Partnerin, Anssi Pyysing, Besitzer von Teerenpeli in Lahti in Finnland Sonnenuntergang über Hanstholm. So weit nördlich wird es auch in der Nacht dann nicht mehr vollständig dunkel rund um die Sommersonnenwende Ein Anblick, der auch aus Schottland stammen könnte - aber er stammt ebenfalls aus Hanstholm

Der Festival-Samstag