Exklusiv-Video: Christoph Clausen über das THY Whisky Festival 2025 und den THY Caramel Malt

Am 14. Juni 2025 findet am Hof der Single Estate Distillery THY in Dänemark das THY Whisky Festival 2025 statt – ein Treffen für alle, die sich für THY und andere Single Estate Whiskys (und Bier!) aus Dänemark interessieren. Christoph Clausen, in Deutschland für THY Whisky zuständig, erzählt uns, was Gäste beim Festival erwartet – und er stellt im knapp 3 Minuten langen Video auch den THY Caramel Malt vor, eine limitierte Sonderedition mit Karamellmalz aus der hofeigenen Mälzerei, gelagert in PX und Olorosofässern.

