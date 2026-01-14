Jetzt neu bei Genuss am Gaumen: WATT WHISKY – 16th Release

Watt Whisky hat soeben das neue 16. Release auf den Markt gebracht, fünf ausgesuchte Whiskys aus Schottland, die von Kate und Mark Watt gemeinsam selektiert wurden.

Seit 2024 hat Genuss am Gaumen in Götzis in Vorarlberg den Import der Bottlings des unabhängigen Abfüllers übernommen – die neuesten Whiskys sind daher natürlich auch im Ladengeschäft dort und im Online-Shop erhältlich.

Wie immer hat Alexandra Kreutz vom Genuss am Gaumen zu den technischen Daten der einzelnen Bottlings auch eine geschmackliche Beschreibung der Abfüllung gestellt:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

WATT WHISKY – 16th Release

Seit November 2024 begeistern die Bottlings von WATT WHISKY auch Genießerinnen und Genießer in Österreich. Nach einem äußerst erfolgreichen ersten Jahr freuen wir uns, mit dem neuen „16th Release“ erneut exquisiten Nachschub präsentieren zu dürfen.

Der aktuelle Release umfasst fünf sorgfältig ausgewählte Abfüllungen, die einmal mehr zeigen, wofür Kate & Mark Watt stehen: charakterstarke Whiskys mit Tiefgang, Individualität und außergewöhnlicher geschmacklicher Vielfalt. Trotz der bewusst kleinen Auflage eröffnet das 16th Release eindrucksvoll unterschiedliche und unverwechselbare Geschmackswelten aus den Highlands, der Speyside, von Islay & von Campbeltown – ein Highlight für Kenner und Entdecker gleichermaßen.

Nachfolgend finden Sie weitere Details sowie die dazugehörigen Tasting Notes.

BENRINNES 2012 – 13 JAHRE

Reifung im Bourbon Cask

Finish in einem Armagnac Hogshead für 21 Monate – nur 318 Flaschen

Cask Strength 58%

ein toller Single Cask Release von Watt Whisky, der mit Noten von Apfel-Crumble, Vanillepudding, sowie schönen Fruchtaromen von Melone, Lychee & einem Touch von Toffee-Shortbread überzeugt

BUNNAHABHAIN „STAOISHA“ 2019 – 6 JAHRE

Reifung im Sherry Hogshead – nur 330 Flaschen

Batch Strength 57,1%

intensive Aromen von rauchiger BBQ-Sauce mit einem trockenen aschigen Finish, in dem sich auch Noten von Sherry, Erdbeeren, Himbeeren & dunklen Kirschen zeigen, natürlich mit der richtigen Portion an Islay-Torf

CAMPBELTOWN BLENDED MALT 2016 – 9 JAHRE

Reifung im Bourbon Barrel – nur 252 Flaschen

Batch Strength 57,1%

spannende Noten von Blaubeer-Muffins in Kombination mit gesalzenem Karamell, zudem Aromen von Kieselstein-Stränden, fein grasig frisch mit Noten von Creme Brûlée & Nougat, ein Dram der sich mit etwas Zeit so unglaublich schön entwickelt & ganz simple für Genuss sorgt

INCHGOWER 2012 – 13 JAHRE

Reifung in einem Bourbon Hogshead – nur 258 Flaschen

Cask Strength 58,3%

eleganter Dram mit Noten von Pfirsich in Sirup, am Gaumen sehr cremig mit aromatischer Honigwabe, zart minzig mit Unmengen an Butterscotch, edel & harmonisch mit einem fein wärmenden Twist

ROYAL BRACKLA 2014 – 11 JAHRE

Bourbon Hogshead – nur 288 Flaschen

Cask Strength 57,2%

fein süßer Highland Dram mit saftigen Fruchtnoten, einem Touch Kaugummi, „Pfirsich Melba“, sowie Bananen-Süßigkeiten & einem Hauch Brandy, ein aromatisches Fruchtbömbchen lt. Mark Watt & wir stimmen da auf jeden Fall zu

Alle Abfüllungen gibt’s ab sofort im GENUSS AM GAUMEN in Vorarlberg oder online im Webshop.