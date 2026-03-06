Gerade einmal 2.610 Flaschen wird es vom neuen Scallywag 18 Jahre Speyside Malt mit Pedro Ximénez Sherry Cask Finish geben – abgefüllt mit 46% vol. Alkoholstärke. Durch die 18 Jahre lange Reifung (neben drei Sondereditionen ist das der älteste Scallywag bisher) und das edle Finish kann er mit sehr interessanten Tasting Notes punkten – die sie untenstehend in der Presseaussendung finden.

Was Rising Brands, der Importeur von Douglas Laing in Deutschland, sonst noch über den limitierten Blended Speyside Malt zu berichten weiß, finden Sie ebenfalls hier:

Douglas Laing präsentiert Scallywag 18 Jahre – limitierte Speyside Abfüllung mit Pedro Ximénez Sherry Cask Finish

Der unabhängige Scotch Whisky Spezialist Douglas Laing & Co. stellt mit dem Scallywag 18 Jahre eine neue limitierte Edition vor, die eine besonders gereifte und luxuriöse Facette der beliebten Scallywag Speyside Malt Scotch Whisky Range zeigt. In Deutschland wird die Abfüllung über den Importeur Rising Brands distribuiert und gezielt im ausgewählten Fachhandel erhältlich sein.

Mit stolzen 18 Jahren Reifezeit markiert diese Edition einen besonderen Meilenstein innerhalb der Scallywag Reihe. Die finale Reifung erfolgte in sorgfältig ausgewählten Pedro Ximénez Sherryfässern aus Jerez in Andalusien. Diese Fassart ist bekannt dafür, intensive Süße, Tiefe und opulente Aromatik zu verleihen und ergänzt den charakteristischen sherrybetonten Hausstil von Scallywag auf besonders elegante Weise.

Abgefüllt mit 46 % Vol. erscheint der Scallywag 18 Jahre in einer weltweit streng limitierten Auflage von nur 2.610 Flaschen und bietet Sammlern sowie Whisky Liebhabern eine seltene Gelegenheit, diese gereifte Interpretation der Marke zu erleben.

Sensorisch überzeugt die Abfüllung mit reichhaltigen Noten dunkler Schokoladentrüffel, würziger Orangenschale und gerösteter Walnüsse. Am Gaumen entwickeln sich Anklänge von Toffee,

schwarzen Kirschen und ein Hauch Zimt. Der lang anhaltende Nachklang zeigt Eichenwürze, Espresso und getrocknete Feigen und sorgt für ein vielschichtiges und eindrucksvolles Genusserlebnis.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 90 Euro.

