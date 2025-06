Mit dem Scallywag Noir begibt sich die Serie des Speyside Blended Malts von Douglas Laing & Co. in die dunklen Sherrygefilde. Die neue Abfüllung ist vor allem in PX-Sherryfässern gereift und wurde mit Fassstärke abgefüllt. Auch die Verpackung passt zum Package – sie ist dunkel und golden gehalten.

Den neuen Scallywag Noir gibt es ab sofort im Fachhandel und online – er hat einen unverbindlichen Verkaufspreis von 74,90 Euro. Hier die Presseaussendung dazu:

Douglas Laing & Co. präsentiert neue limitierte Abfüllung: Scallywag Noir

Nürnberg/Glasgow, 01.06.2025. Nach dem Erfolg ihrer preisgekrönten Speyside Malt Scotch Whisky-Reihe stellt der unabhängige Scotch Whisky Spezialist Douglas Laing & Co. mit Stolz die neue limitierte Edition Scallywag Noir vor – eine außergewöhnliche Abfüllung, die die Sinne fesseln und die Faszination der Dunkelheit einfangen soll.

Scallywag Noir reifte überwiegend in Pedro Ximénez Sherryfässern aus Jerez im Süden Spaniens. Der kräftige Einfluss dieser Fässer verleiht dem Whisky „eine tiefsamtige Süße, Noten dunkler Früchte und wärmender Gewürze“ und schafft so ein genussvolles und komplexes Whiskyerlebnis. Abgefüllt wurde der Whisky mit natürlicher Fassstärke von 52,8 % Vol., ohne Kältefiltration und ohne Zusatz von Farbstoffen. Noir verkörpert damit den typischen, kräftigen und unverfälschten Charakter der Scallywag Familie.

Verpackt in einer hochwertigen, goldgeprägten Geschenkbox mit einem speziell gestalteten Frontetikett, erstrahlt diese Edition in einer frischen und zugleich luxuriösen Optik.

In der Nase bietet Scallywag Noir „eine Symphonie aus tiefsamtiger Süße, dunklen Früchten und wärmenden Gewürzen“. Jeder Schluck enthüllt eine geheimnisvolle Komplexität, bei der sich Noten von dunkler Schokolade, würzige Eichennoten und in Sherry getränkten Rosinen am Gaumen entfalten. Der Abgang ist langanhaltend und reichhaltig – mit Aromen von Melasse, reifen Feigen und schwarzen Kirschen.

Scott Morrison, Senior Brand Manager, kommentiert:

„Scallywag stand schon immer für vollmundigen, sherrybetonten Genuss – und mit Noir heben wir dieses Prinzip auf ein neues Level. Pedro Ximénez-Fässer verleihen dem Whisky eine tiefdunkle Intensität und schaffen ein Destillat, das ebenso luxuriös wie komplex ist. Noir ist eine Einladung, sich in die Schatten zu wagen und die dunklere, kräftigere Seite von Scallywag zu entdecken.“

Scallywag Noir ist ab sofort bei ausgewählten Fachhändlern, Whisky-Spezialisten sowie online erhältlich.

SCALLYWAG Noir in der 0,7-Liter-Flasche; 52,8 % Vol.; UVP: 74,99 Euro

Tasting Notes:

Eine Symphonie aus tiefsamtiger Süße, dunklen Früchten und wärmenden Gewürzen in der Nase. Mit jedem Schluck entfaltet sich der geheimnisvolle Charakter mehr und mehr und entführt in eine Welt, in der Anklänge von dunkler Schokolade, gewürztem Eichenholz und in Sherry getränkten Rosinen den Gaumen umspielen. Der Abgang ist langanhaltend und herrlich vollmundig – mit Noten von Melasse, reifen Feigen und schwarzen Kirschen.