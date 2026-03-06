Der März ist prall gefüllt mit interessanten Messen: Dieses Wochenende die Tarona in Erfurt, das kommende Wochenende die Whisky’n’More 2026 im Ruhrgebiet, und am 20. und 21. die traditionelle Whisky Time Frankfurt, organisiert von Gregor Haslinger.

Die Whisky Time Frankfurt findet übrigens in einer neuen Location, aber weiter im Stadteil Sachsenhausen statt: Im Dribbde Markt in der Wallstraße 9 – 11 finden Sie viele Aussteller und Whisky – und jede Menge Whiskyfreunde. Alles Weitere untenstehend:

Whisky Time Frankfurt – am 20. und 21. März 2026

Die einzige Whisky-Messe im Frankfurter Stadtgebiet

Am 20. und 21. März findet zum zwölften Mal die WTF – die Whisky Time Frankfurt – statt. Die Veranstaltung ist die derzeit einzige Whisky-Messe im Frankfurter Stadtgebiet.

In diesem Jahr präsentiert sich die Messe in neuer Umgebung: Weiterhin im Süden von Frankfurt, im Stadtteil Sachsenhausen, hat die Veranstaltung nun ihr Quartier im Dribbde Markt in der Wallstraße 9 – 11 bezogen. Veranstalter ist das älteste Whisky-Fachgeschäft der Rhein-Main-Metropole, Whisky Spirits. Die Whisky Time Frankfurt versteht sich als urbaner Treffpunkt für alle, die sich für Whisky und seine Vielfalt interessieren.

Charakteristisch für die Whisky Time Frankfurt ist die bunte Mischung der Aussteller: Neben weltbekannten Whisky-Konzernen sind auch befreundete Händlerkollegen, Whisky-Hersteller sowie Raritäten-Anbieter aus dem In- und Ausland vertreten. Dabei halten sich Aussteller mit seltenen Abfüllungen und Anbieter aktueller Whiskys die Waage.

Besucher erwartet eine große Auswahl nationaler und internationaler Whiskys – von aktuellen Abfüllungen großer Marken und individueller Fremd-Abfüller bis hin zu seltenen Raritäten, darunter historische Blended Scotchs und gesuchte, legendäre Single Malts, von denen einige seit Jahrzehnten auf ihren Genuss warten.

In entspannter Atmosphäre präsentieren 25 Aussteller ihre Spezialitäten. Die angebotenen Whiskys können sowohl glasweise verkostet, als auch flaschenweise erworben werden. Dank des offenen und lockeren Miteinanders entsteht eine Atmosphäre, in der sich leicht Kontakte knüpfen und bestehende Bekanntschaften vertiefen lassen.

Ein umfangreiches Tasting-Programm ergänzt die Messe. Während jeweils 45-minütiger Verkostungen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, einzelne Aussteller und ihr Sortiment näher kennen zu lernen. Dabei werden jeweils drei bis vier Kostproben degustiert. Die Tastings finden entweder im einzigartigen Whisky-musealen Tastingraum von Whisky Spirits oder im urigen Gewölbekeller von Peter B. statt.

Ein Catering-Service rundet das Angebot der Messe ab. Hier finden Besucher Snacks, gegrillte Würstchen, Suppen sowie Softdrinks, Bier, Kaffee und Tee.

Adresse: Dribbde Markt, Wallstraßs 9 – 11, 60594 Frankfurt / Sachsenhausen

Öffnungszeiten: Freitag, 20.März 2026 von 15:00 bis 21:00 Uhr

Samstag, 21. März 2026 von 11:00 bis 19:00 Uhr.

Ein Tagesticket inklusive Whisky-Glas kostet 12,- €, für beide Tage 20,- €.

Tastingpreise variieren. Kostproben werden an den Ständen individuell berechnet.

Weitere Informationen auf Messe-Webseite: www.whisky-time-franfkurt.de