SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Knockdhu im Doppelpack

Zum Ende der Arbeitswoche versorgt uns Serge noch mit Tasting Notes für zwei junge Single Malts aus der Speyside

Knockdhu produziert den AnCnoc Whisky und verkauft Fässer an Unabhängige, die dann den Namen der Speyside-Brennerei verwenden – eigentlich genau das Gegenteil von Destillerien, die ihren Namen nicht an Independent Bottler hergeben und die sich dann Kunstnamen für ihre Abfüllungen ausdenken müssen.

Serge Valentin verkostet heute zwei Whiskys, einen aus jeder Gattung. Der Offizielle AnCnoc ist 12 Jahre alt, der unabhängig abgefüllte Knockdhu 10. Und beide punkten am in der „gut“-Range:#

AbfüllungPunkte

AnCnoc 12 yo (40%, OB, +/-2025)81
Knockdhu 10 yo 2012/2022 (54.9%, Whisky Picnic Bar, cask #11534843)80
Die Stills von Knockdhu. Bild: Karl Wolffhardt
