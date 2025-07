Neu bei Kirsch Import: Signatory Vintage Cask Strength Collection, Best Drams & New Old Friends, Arran Bourbon Barrel und Smögen

Dreizehn neue Abfüllungen finden wir am heutigen Dienstag in den Whisky-Neuheiten von Kirsch Import. Aus der Signatory Vintage Cask Strength Collection werden drei Bottlings ihren Weg nach Deutschland finden; der Whisky-Druide Michel Reick bietet neue Best Drams und neue Old Friends; exclusively bottled for Germany by Kirsch Import ist das Refill Bourbon Barrel der Arran Distillery, welches von Gordon & MacPhail abgefüllt wurde; und von der schwedischen Mikro-Brennerei Smögen kommen zwei Abfüllungen neu in den deutschen Handel.

Hier alle weiteren Details und Infos:

Seltene Sherry-Kraftpakete:

Bis zu 16 y.o. Erlebnisse aus der Cask Strength Collection

Seit 1988 ist Signatory Vintage Hüter von Whiskyschätzen. Mehr als 10.000 Hogsheads, Butts und Co. lagern in den Hallen eines der erfolgreichsten unabhängigen Abfüller Schottlands. Whiskys seiner Cask Strength Collection werden direkt aus diesen Fässern abgefüllt und ermöglichen – weder gefärbt noch kühlfiltriert – vollen, unverfälschten Hochgenuss.

Der Jura 2009/2025 ist eine von wenigen unabhängigen Abfüllungen der Insel-Brennerei. Signatory hütete einen der beliebtesten Single Malts Großbritanniens für 16 Jahre. Das Finish im Oloroso Sherry Butt untermalt den fruchtigen, öligen Jura-Charakter.



Single Malts der Knockdhu Distillery (auch unter dem Namen AnCnoc bekannt) schmecken u.a. dank traditionellen Worm Tubs ebenfalls fruchtig und vollmundig – umso mehr nach Vollreifung im Sherry Butt. Nach über 16 Jahren können anspruchsvolle Genießer mit dem Knockdhu 2008/2025 einen raren unabhängigen Blick auf den Speyside-Whisky ergattern.



Mit kräftigen 62,1% vol. Cask Strength bringt der Aultmore 2011/2025 seine Aromen von Kräutern, würziger Eiche, Waldbeeren und Karamell voll zur Geltung. Für dieses köstliche Resultat veredelte Signatory den Speyside Single Malt in einem First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead.

Jura 2009/2025

Signatory Vintage Island Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

16 Jahre

Dest.: 15/04/2009

Abgef.: 22/05/2025

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt (Finish)

Fassnr.: 16

677 Flaschen (insgesamt)

54,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Knockdhu 2008/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

16 Jahre

Dest.: 09/06/2008

Abgef.: 22/05/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Second Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 7

677 Flaschen (insgesamt)

56,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Aultmore 2011/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

14 Jahre

Dest.: 04/05/2011

Abgef.: 27/05/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead (Finish)

Fassnr.: 6

335 Flaschen

62,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Zauberhafte Single Casks:

Best Drams aus Sherryfässern & „New Old Friends“

Als Whisky-Druide verzaubert Michel Reick anspruchsvolle Gaumen mit handverlesenen Abfüllungen. Ein feines Gespür für Qualität und über Jahre aufgebaute Beziehungen zu Brennereien in Schottland und anderen Teilen der Whiskywelt sind die Basis für seine Best Drams und Old Friends.



Während neue Best Drams das Können zweier aufstrebender Destillerien demonstrieren, treffen nach einem Relaunch der Old Friends auf den Etiketten alte Freunde zusammen – von Caesar und Kleopatra bis Tom Sawyer und Huckleberry Finn.

Aus einem First Fill Oloroso Sherry Butt abgefüllt, zeigt der Glasgow Distillery 2018/2025 die erst 2014 gegründete Brennerei von ihrer sanft torfigen und dunkelfruchtigen Seite, während der Teerenpeli 2013/2025 nach PX-Vollreifung Finnlands größte Whiskydestillerie mit komplexer Süße und Kräuternoten vertritt.

Im Ben Nevis 2017/2025 trifft schwerer Whisky auf schweren Rotwein – für Noten von dunklen Früchten und Zartbitterschokolade. Der Glenglassaugh 2011/2025 stammt aus der getorften Reihe der kleinen Küstenbrennerei und vereint dreckige Rauch- mit dunkelfruchtigen Portweinnoten.



Gegrillten Pfirsich mit Kuchenstreuseln serviert der Tomatin 2010/2025 nach 15 Jahren im Bourbon Hogshead.



Über eine Dekade im First Fill Oloroso Sherry Hogshead stattet den Deanston 2012/2025 einerseits mit Noten von Leder, Honig und Melone aus und lässt andererseits im Blair Athol 2013/2025 ölige Nüsse mit Milchschokolade und Blockmalz verschmelzen.

Glasgow Distillery 2018/2025 – First Fill Oloroso Sherry Butt – Peated

Best Dram Lowland Single Malt Scotch Whisky

7 Jahre

Dest.: 15/03/2018

Abgef.: 26/05/2025

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt (Finish)

Fassnr.: 1079

651 Flaschen (insgesamt)

58,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Teerenpeli 2013/2025 – First Fill PX Sherry Hogshead

Best Dram Single Malt Finnish Whisky

13 Jahre

Dest.: 13/12/2013

Abgef.: 11/06/2025

Herkunft: Finnland

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead

Fassnr.: 13122013C

277 Flaschen (insgesamt)

57,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ben Nevis 2017/2025 – First Fill Côte de Beaune Wine Barrique

The Old Friends Highland Single Malt Scotch Whisky

8 Jahre

Dest.: 02/2017

Abgef.: 04/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Côte de Beaune Wine Barrique

Fassnr.: 326B

326 Flaschen (insgesamt)

54,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glenglassaugh 2011/2025 – First Fill Port Wine Barrique – Peated

The Old Friends Highland Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest.: 02/2011

Abgef.: 04/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Port Wine Barrique

Fassnr.: 2

297 Flaschen (insgesamt)

53,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tomatin 2010/2025 – Bourbon Hogshead

The Old Friends Highland Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre

Dest.: 02/2010

Abgef.: 04/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Hogshead

Fassnr.: 1121

316 Flaschen (insgesamt)

55,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Deanston 2012/2025 – First Fill Oloroso Sherry Hogshead

The Old Friends Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest.: 08/2012

Abgef.: 04/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead

Fassnr.: 373

283 Flaschen (insgesamt)

56% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Blair Athol 2013/2025 – First Fill Oloroso Sherry Hogshead

The Old Friends Highland Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest.: 07/2013

Abgef.: 04/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead

Fassnr.: 308401

294 Flaschen (insgesamt)

56,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Exklusiver Insulaner:

Arran Bourbon Barrel für Kirsch-Kunden

Während Gordon & MacPhail 130-jähriges Bestehen zelebriert, ist die Arran Distillery erst seit rund 30 Jahren in Betrieb. Ihre fruchtig-eleganten Single Malts produziert die Brennerei an der Nordküste der Isle of Arran aus schottischer Gerste und reinem Inselquellwasser.



Unabhängige Arran-Abfüllungen sind eine Seltenheit. Im Holzschatz von Gordon & MacPhail sind wir dennoch fündig geworden – und haben das Single Cask Arran 2009/2025 exklusiv für den deutschen Markt gesichert.

Nach 15 Jahren im Bourbon Barrel können sich maximal 201 Whisky-Fans über eine Flasche freuen. Wer Glück hat, darf bei 58,1% vol. Cask Strength entdecken, wie süße Klementinen Aromen von Honigwaben und nach Kokos und Vanille duftenden Ginster begleiten, üppige Zitronenzesten auf zarte weiße Schokolade und getrocknete Banane treffen und Apfel- und Eichennoten bei mittlerem Körper ein Finale feiern.

Arran 2009/2025

Gordon & MacPhail Island Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import

15 Jahre

Dest.: 2009

Abgef.: 05/05/2025

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Refill Bourbon Barrel

Fassnr.: 76

201 Flaschen

58,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Was Rauch- & Sherry-Fans richtig Smögen:

Schwedische Single Malts aus Torfmalz & alter Gerstensorte

Kraftvolle, charakterstarke Drams mit deutlicher Rauchnote, maritimen Anklängen und malziger Süße: In der schwedischen Mikro-Brennerei Smögen entstehen Single Malts, die die Herzen von Torf-Liebhabern höher schlagen lassen.

Auch Sherry-Fanskommen voll auf ihre Kosten: Der neue Smögen 10 y.o. reifte in vier Oloroso Hogsheads. Wer eine der 1.490 Sherry-Bomben platzen lässt, wird mit einem nuancierten, malzigen Aroma mit ausgeprägtem Rauch sowie typischen Noten von Trockenfrüchten, Walnüssen, Tabak, dunkler Schokolade, Orangenschalen, Zimt, Teer und Lakritz belohnt.



Mit dem Askeim 8 y.o.startete Smögen Ende 2024 eine neue Reihe, die längst verschwundene Aromen alter, klassischer Gerstensorten in den Fokus rückt – ohne Torfrauch. Mit dem ertragsärmeren, aber kräftigeren und individuelleren Getreide setzt Smögen Geschmack und Charakter über Ertrag und Produktionskosten.



Batch 2 basiert erneut auf der Gerstensorte Golden Promise. Besonders in den 1970er Jahren dominant, wurde sie in der Whiskyindustrie längst von neuen und ertragreicheren Sorten verdrängt. Nach dreifacher Destillation verbrachte der Rohbrand acht intensive Jahre in 50 Liter fassenden Sherry Quarter Casks. Das Ergebnis? Ein herrlicher Old School Malt – weich, malzig und voller Geschmack.

Smögen 10 y.o. – Oloroso Sherry Hogsheads – Peated

Swedish Single Malt Whisky

10 Jahre

Dest.: 2025

Abgef.: 20125

Herkunft: Schweden

Fasstyp: Oloroso Sherry Hogsheads

1.490 Flaschen (insgesamt)

51,4% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Askeim (Smögen) 8 y.o. – Triple Distilled Golden Promise

Swedish Single Malt Whisky

8 Jahre

Dest.: 2017

Abgef.: 2025

Herkunft: Schweden

Fasstyp: Second Fill Oloroso Sherry Octaves

57,2% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt