Jameson Distilled Sounds kehrt zurück

Die weltgrößte irisische Whiskey-Marke Jameson wird 2025 ihr im letzten Jahr begossenes Musikprogramm „Distilled Sounds“ fortsetzen. Wie 2024 bereits, leitet erneut der „Musik-Destillateur“ Anderson .Paak eine neue Gruppe von über 20 Künstlern aus aller Welt. Worauf er sich sehr freut:

„I’m stoked to be back for Jameson Distilled Sounds Year Two. This really is an opportunity for like-minded artists to come together, connect, and learn from one another.“

“You’ve got drill next to Amapiano, K-pop crossing over with soul, everyone bringing their own flavour, and we just build and collaborate. It’s not about hits, it’s about heart. That’s the magic.”