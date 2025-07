Wer gewinnt eine von sechs Flaschen anCnoc 10 Year Old Peated – das rauchige Highland-Vergnügen? Lösung hier!

Mit unserem letzten Gewinnspiel, das wir mit unserem langjährigen Gewinnspielpartner Eggers & Franke veranstalten, entführten wir Sie in die schottischen Highlands zu einer Destillerie, die mit ihren so typischen Whiskys immer mehr Freunde gewinnt: die anCnoc Distillery, auch unter dem Namen Knockdhu bekannt. Von dort haben wir sechs Flaschen des wunderbaren anCnoc 10 Year Old Peated Single Malt Whiskys für Sie zur Verfügung gestellt bekommen – ein rauchiges Vergnügen mit viel Charakter und großer Zugänglichkeit.

Das Gewinnspiel ist um Mitternacht zu Ende gegangen, und wir bedanken uns wie immer für die zahlreichen Einsendungen, die uns mit der richtigen Antwort erreicht haben. Und wir freuen uns, dass wir gleich sechs unserer Leser mit wunderbarem Whisky eine Freude machen können.

Bevor wir Ihnen aber die Gewinner verraten, lesen Sie hier alles über die Brennerei und die Gewinne:

anCnoc Distillery – Tradition mit modernem Anspruch

Die anCnoc Distillery, offiziell als Knockdhu Distillery bekannt, wurde 1894 im Herzen der östlichen Highlands gegründet – nahe dem Dorf Knock in Aberdeenshire. Der Markenname „anCnoc“ (Gälisch für „der Hügel“) verweist auf den markanten Knock Hill, der die Brennerei überragt und seither als Symbol für Herkunft, Beständigkeit und Verbundenheit mit der Region steht. Sie steht im Besitz von Inver House Distillers, einem Unternehmen der International Beverage Holdings.

Trotz ihrer tief verwurzelten Geschichte verfolgt anCnoc einen zeitgemäßen Ansatz in der Whiskyproduktion. Inver House Distillers rüstet ihre Destillerien auf Energiesparen und minimale CO2-Werte um, ohne dabei in die klassischen Produktionsprozesse einzugreifen. Die Marke verbindet somit traditionelles Handwerk mit einem frischen Markenauftritt und richtet sich an moderne Genießer, die Authentizität und Zugänglichkeit gleichermaßen schätzen.

Produziert wird ausschließlich in klassischen Kupferbrennblasen – bewusst ohne moderne Automatisierung. Diese handwerklich geprägte Herangehensweise ermöglicht es, charaktervolle Whiskys zu schaffen, die durch Klarheit, Balance und Ausdrucksstärke überzeugen. Das Sortiment reicht von etablierten Altersabfüllungen wie dem 12- oder 21-jährigen anCnoc bis hin zu limitierten Releases und getorften Varianten mit fein abgestimmter Rauchigkeit.

Eine Brennerei mit Charakter – auch in der Produktion:

Produktionskapazität : 1,7 Millionen Liter reiner Alkohol pro Jahr

: 1,7 Millionen Liter reiner Alkohol pro Jahr Stills : Eine Wash Still (10.350 Liter) und eine Spirit Still (9.500 Liter) mit hohen, konisch zulaufenden Hälsen für erhöhten Reflux

: Eine Wash Still (10.350 Liter) und eine Spirit Still (9.500 Liter) mit hohen, konisch zulaufenden Hälsen für erhöhten Reflux Washbacks : Sechs hölzerne Gärbottiche

: Sechs hölzerne Gärbottiche Kondensationssystem: Einzigartiges System, bei dem Wash- und Spirit-Worms ein gemeinsames Kühlbecken nutzen

Obwohl die Knockdhu Distillery kein offizielles Besucherzentrum besitzt, können Führungen nach vorheriger Anmeldung arrangiert werden. Besucher haben die Möglichkeit, einen Einblick in die traditionelle Whiskyherstellung zu erhalten und verschiedene anCnoc-Abfüllungen zu verkosten

Ihr Gewinn: anCnoc Ten Years Old Peated – das rauchige Vergnügen aus den Highlands

Der anCnoc Ten Years Old Peated wurde erst Anfang dieses Jahres von der Destillerie veröffentlicht. Er reifte zehn Jahre lang in ausgesuchten American Oak ex-Bourbon Casks. Sein New Make wurde mit lokalem Highland-Torf gepeated. In ihm treffen sich der gehaltvolle Destilleriestil mit dezentem Rauch, Süße und Fruchtigkeit. Mit 40% vol. Alkoholstärke abgefüllt ist er ein milder, angenehmer Single Malt für den unkomplizierten Genuss.

Die offiziellen Tasting Notes:

Farbe: helles Gold

Nase: Süßer Lagerfeuerrauch, flüssiger Honig und frisch geschnittenes Gras.

Gaumen: Rauchige Vanille, grüne Äpfel und Orangen sowie Zitronen

Und je eine von von sechs Flaschen des fabelhaften anCnoc 10yo Peated Single Malt gewonnen haben:

Sven Lübke aus 14169 Berlin

Alexandra Simon aus 29496 Waddeweitz

David Szczech aus 19386 Lübz

Volker Profft aus 78713 Schramberg

Jo Sanchez aus 59227 Ahlen

Timo Rölling aus 26723 Emden

Wir gratulieren recht herzlich und freuen uns mit Ihnen. Der Gewinn wird durch unseren Partner Eggers & Franke versendet – bitte haben Sie diesmal etwas Geduld, durch die Urlaubszeit kann es ein paar Tage mehr dauern, bis die Flaschen Sie erreichen.

Und nein, bei Gewinnspielen machen wir ebenso wenig eine Sommerpause wie bei unserer Berichterstattung (die seit sage und schreibe 4.559 Tagen ohne einen einzigen Tag Unterbrechung für Sie von uns geschrieben wird) – darum geht es heute gleich mit dem nächsten Gewinnspiel weiter – schauen Sie also gleich wieder bei uns vorbei!

