Bereits zum 11. Mal findet in diesem Jahr die Whisky Time Frankfurt statt, und zwar am 21. wie auch am 22. März in der Ausstellungshalle 1A, Schulstraße 1 in Sachsenhausen. Alle Details und näheren Informationen zutr WTF finden Sie im Infotext, den wir vom Veranstalter erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whisky Time Frankfurt am 21. und 22. März 2025

Das einzigartige Whiskyerlebnis in Frankfurt in neo-romantischem Ambiente

Zum 11. Mal, am 21. – 22. März findet die WTF, die Whisky Time Frankfurt in der Ausstellungshalle 1A, Schulstrasse 1 statt.

Es handelt sich um die einzige Whisky Messe im Frankfurter Stadtgebiet. Veranstalter ist das mittlerweile älteste Whisky Fachgeschäft der Rhein-Main-Metropole Whisky Spirits.

Im südlichen Stadtteil Sachsenhausen bietet die Whisky Time Frankfurt einen urbanen Treffpunkt für Whisky-Interessierte und -Liebhaber.

Die Besucher erwartet ein reichhaltiges Angebot aktueller Whiskies grosser Marken, individueller Fremd-Abfüller, nationale und internationale Whisky-Vielfalt, sowie eine umfangreiche Auswahl von Raritäten, ob historische Blended Scotchs oder gesuchte, legendäre Single Malts.

20 Aussteller präsentieren Ihre Spezialitäten in entspannter Atmosphäre.

Es können Whiskies verkostet und erworben werden, aus einem Spektrum von Abfüllungen der Gegenwart bis hin zu Raritäten, die seit Jahrzehnten auf ihren Verzehr warten.

Die neo-romantische Hinterhof-Kulisse bildet einen einzigartigen soziokulturellen Rahmen, um Whisky geniessen zu können. Bei der WTF treffen sich viele Gleichgesinnte, um das Wasser des Lebens gemeinsam zu verkosten, das sympathische Miteinander erlaubt soziale Kontakte zu knüpfen oder zu vertiefen.

Spezifisch für die Whisky Time Frankfurt ist die Vielfalt der Aussteller: Grosse Marken, befreundete Händler-Kollegen, Whisky-Hersteller und Raritäten-Liebhaber von nah und fern. Die Waage halten sich dabei Raritäten-Aussteller und Anbieter mit aktuellen Abfüllungen auch zum Kauf.

Ein umfangreiches Tasting-Programm bietet Neugierigen während jeweils 45 Minuten die Möglichkeit, die einzelnen Aussteller und Ihr Sortiment näher kennen zu lernen. Im einzigartigen Whisky-musealen Tastingraum von Whisky Spirits oder im urigen Gewölbekeller von Peter B. werden jeweils 3-4 Kostproben degustiert.

Ein Catering-Angebot ergänzt die Messe. Hier sind z.B. Snacks, gegrillte Würstchen, Suppen oder auch Soft-Drinks, Bier, Kaffee und Tee zu finden.

Termine:

– Freitag 21. März 2025 15 – 21 Uhr

– Samstag 22. März 2025 11 – 19 Uhr

Ort: Ausstellungshalle 1A, Schulstrasse 1, Frankfurt / Main, Stadtteil Sachsenhausen

Tickets: Eintrittskarten und Tasting-Buchungen sind an der Tageskasse erhältlich oder vorab online unter service@whiskyspirits.de zu reservieren.

Weitere Informationen und Kontakt:

www. whisky-time-frankfurt.de mit allen Informationen zu Ausstellern, Tastings und den gebotenen Whisky-Spezialitäten.

Zu der Messe werden zwei exklusive WTF-Einzelfass-Abfüllungen angeboten:

– Balmenach 11 Jahre Highland Single Malt

– Orkney Single Malt 18 Jahre (HP)