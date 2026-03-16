Die Whisky Time Frankfurt stellt ihre Messe- Abfüllung vor

Zur am kommenden Wochenende stattfindenden Whisky Time Frankfurt wird selbstverständlich auch eine Messe-Abfüllung erhältlich sein. Dieser Islay Single Malt Whisky kommt von einer an der Südküste der Insel liegenden Brennerei. The Legacy of Donald Johnston wurde 2013 destilliert, und reifte in First Fill Sherry-Fass.

Erhältlich ist dieses Bottling ausschließlich auf der Whisky Time Frankfurt (hier finden Sie unser Post zur WTF 2026), alle weiteren Informationen zu dieser Abfüllung inklusive ausführlicher und detaillierter Verkostungsnotizen in der folgenden Aussendung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Die Messe- Abfüllung zur WTF 2026, der Whisky Time Frankfurt

In wenigen Tagen startet das kulturelle Whisky Highlight des Jahres für die Main-Metropole, die Whsiky Time Frankfurt. Auch dieses Jahr wieder begleitet von einer aussergewöhnlichen Messe-Abfüllung.

The Legacy of Donald Johnston – Islay Single Malt Whisky

(Das Einzelfaß stammt von einer Destillerie von der Südküste der Isle of Islay)

Destilliert 2013 und abgefüllt 2025 mit 53,2% aus einem erstbefüllten Sherry Faß.

Unsere Verkostungs-Notizen des puren Whiskies:

Farbe: Satt goldener Bernstein.

Duft im Glas: Torf-Rauchschwaden vom Kiln der nahegelegenen Whisky Destillerie ziehen mit einer leicht maritimen Brise durch die Orangenhaine von Islays Südküste. Ausserdem nimmt man den Geruch des Heftpflasters vom entblössten Oberarm wahr.

Duft, auf der Hand verrieben: Geräucherter Bratapfel mit einer Prise Salz, serviert auf einem verkohlten Holzbrettchen mit einem Klecks Orangenmarmelade.

Mundgefühl: Mundfüllend, ölig und geschmeidig mit leichtem Prickeln kurz vor der Zungenmitte und einer angenehmen Wärme am Gaumen und einer milden Schärfe, der Alkohol ist sehr angenehm eingebettet, was kaum Trinkwiderstand erzeugt.

Erster Geschmacklicher Eindruck: Schöne, fast zuckrige Süsse, Orangen, Mandarinen, Nektarinen gepaart mit einem deutlichen aber nicht aufdringlichen Torf-Rauchton. Der Geschmack hält stringent, was der Duft verspricht.

Geschmack und Verlauf: Zuerst nimmt man die süsse Sherrynote wahr, nicht zu opulent, sondern sehr angenehm ausgewogen. Eine schöne, fast zuckrige Süsse breitet sich im Mundraum aus, Orangen, Mandarinen, Nektarinen gepaart mit einem deutlichen Torf-Rauchton folgt dann. Der Geschmack hält stringent, was der Duft verspricht. Danach stellt sich ein dezentes, ebenfalls süsses Schokoladen-Aroma ein.

Nachklang: Die Rauchnote hallt lange nach, der Geschmack von Orange wird etwas trockener. Ganz spät meldet sich ein Eichenholz-Aroma, wieder gepaart mit dem süssen Apfel, den wir schon beim ersten Beschnuppern im Glas wahrgenommen hatten.

Unsere Wahrnehmung nach Zugabe von ein paar Tropfen Wasser:

Duft im Glas: Das torfig-rauchige Aroma nimmt deutlich zu, erinnert jetzt zusätzlich noch etwas an Lapsang Souchong Tee.

Mundgefühl: Noch süffiger – milde Schärfe, insgesamt noch angenehmer.

Geschmack und Verlauf: Plötzlich ist der Whisky deutlich salzig. Ein lustiges Spiel von Salzigkeit und Süsse findet am Gaumen statt. Sherryaromen, Orangensaft und Meersalz tanzen durch die Mundhöhle und wechseln sich jeweils an Intensität ab. Die Rauchschwaden bilden sich erst recht spät hinten im Rachenraum.

Nachklang: Behält auch mit Wasser seine Länge.

Unser Kommentar:

Sein maritimes Geheimnis – sprich, die Meerjungfrau im Whiskyglas zeigt sich erst, wenn man sie mit einem Spritzer Süßwasser lockt. Ein typischer Islay Whisky mit überraschend tropischen Ursprung.

Donald Johnston wäre auf sein Vermächtnis sicherlich mächtig stolz!

Preis: 110,- Euro für 700ml (157,14 € je Liter)

Limitiert auf eine Flaschen je Gast der WTF, kein Versand.

Informationen über die Whisky Time Frankfurt

Im Jahr 2013 fand die Whisky Time Frankfurt zum ersten mal statt, dieses Jahr zum 12. mal, organisiert vom Frankfurter Whisky Fachgeschäft Whisky Spirits.

Das kulturelle Whisky Highlight in Frankfurt findet dieses Jahr im Dribbde Markt statt, Wallstr. 9 – 11 im Stadtteil Sachsenhausen.

Am Freitag, 20.3. von 15 – 21 Uhr und am Samstag, 21.3. von 11 -19 Uhr heissen 25 Aussteller Whisky-Freunde und -Liebhaber herzlich willkommen.

Das Tagesticket inklusive Whisky-Nosing-Glas kostet 12,- €, das Ticket für beide Tage 20,- €.

Zahlreiche Kurz-Tastings flankieren die Messe. Dabei stellen die einzelnen Aussteller während 45 Minuten in Begleitung von ein paar Whiskies sich, ihr Unternehmen und ihr Portfolio vor. Spannende und Aromenreiche Unterhaltung ist garantiert!

Weitere detaillierte Informationen auf unserer Internetseite unter:

http://www.whisky-time-frankfurt.de