HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei Glenglassaugh, unabhängig abgefüllt

Die beiden Malts kommen aus zwei unterschiedlichen Produktionsjahren und bilden somit eine Time Warp Session

Recht selten finden die Malts der Destillerie Glenglassaugh einen Platz in den Verkostungen auf Whiskyfun. Heute stellt sich Serge Valentin mal wieder eine Session unabhängiger Abfüllungen aus dieser Highland-Brennerei zusammen. Beide Einzelfass-Bottlings reiften in Sherry-Casks, jedoch stammen sie aus unterschiedlichen Zeiten. Der 2015er Malt von The Whisky Exchange, der die Session eröffnet, wurde nach der Übernahme der Brennerei durch BenRiach hergestellt. #21.8 der Scotch Malt Whisky Society, die zweite Abfüllung des Tastings, wurde drei Jahre vor der Schließung der Brennerei 1986 destilliert. Somit bilden die Beiden eine auf Whiskyfun beliebte Time Warp Session, hier die Übersicht:

AbfüllungPunkte

Glenglassaugh 10 yo 2015/2025 (55.4%, The Whisky Exchange, The Zodiac Series: Pisces, oloroso hogshead, cask #68)87 
Glenglassaugh 1983/1996 (55.7%, Scotch Malt Whisky Society, #21.8)89

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