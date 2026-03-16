Serge verkostet: Zwei Glenglassaugh, unabhängig abgefüllt

Recht selten finden die Malts der Destillerie Glenglassaugh einen Platz in den Verkostungen auf Whiskyfun. Heute stellt sich Serge Valentin mal wieder eine Session unabhängiger Abfüllungen aus dieser Highland-Brennerei zusammen. Beide Einzelfass-Bottlings reiften in Sherry-Casks, jedoch stammen sie aus unterschiedlichen Zeiten. Der 2015er Malt von The Whisky Exchange, der die Session eröffnet, wurde nach der Übernahme der Brennerei durch BenRiach hergestellt. #21.8 der Scotch Malt Whisky Society, die zweite Abfüllung des Tastings, wurde drei Jahre vor der Schließung der Brennerei 1986 destilliert. Somit bilden die Beiden eine auf Whiskyfun beliebte Time Warp Session, hier die Übersicht:

Abfüllung Punkte