The Caskhound bringt neuen Glenglassaugh und Dalmunach in den „Dramcember“

Zwei neue Abfüllungen von The Caskhound bereichern die Vorweihnachtszeit für Whiskyfreunde – der Glenglassaugh 2015 und der Dalmunach 2016 sind von ihm als Abfüllungen für den „Dramcember“ deklariert – beide aus dem Bourbonfass, der Dalmunach hatte dazu noch eine längere Zweitreifung im Moscatel-Fass.

Mehr zu beiden Bottlings und die ausführlichen Tasting Notes dazu finden Sie nachstehend:

DRAMCEMBER DOUBLE: THE CASKHOUNDs charakterstarkes Double Release bringt den Dezember zum Glühen!

THE CASKHOUND-Macher Tilo Schnabel gönnt den Fans festlicher Fassfreuden einfach keine Ruhe: kurzerhand erklärt Santa Schnabel den Monat zum DRAMCEMBER – und zaubert ein (fass-)starkes DOUBLE RELEASE aus seinem prall gefüllten Gabensack. Die beiden Single-Cask-Abfüllungen darin kommen zu einem Kracherpreis von unter 60 € pro 0,7er-Pulle daher – echter Balsam für die vorweihnachtsstrapazierte Geldbörse! Ab dem 11. Dezember 2025 ist das Power Couple bei Tilo und im Handel erhältlich.

Im DRAMCEMBER DOUBLE treffen zwei echte Charakterköpfe aufeinander, die stolz ihre unterschiedliche Handschrift präsentieren. Der Highland Malt GLENGLASSAUGH, 10 Jahre alt, spielt im First Fill Bourbon Cask seine geradlinige Art aus: Vanille, helle Früchte, klare Struktur. Der Speyside-Part, ein 9-jähriger DALMUNACH mit über 4 Jahre langem Finish im Moscatel Sherry Barrique, bringt weinverwöhnte Eleganz ins Spiel – floral, honigsüß, intensiv, aber unverkennbar DALMUNACH.

Zwei Drams, zwei Vibes: der eine sauber und zielstrebig, der andere genüsslich dessert-weinverliebt. Fässer, die nicht protzen, sondern unterstreichen, was das Destillat ohnehin schon kann. Das ist THE CASKHOUND: unaufgeregt gut!

DRAMCEMBER #1: Tilo’s Proof Batch 9 – GLENGLASSAUGH 2015

Highland Single Malt Scotch Whisky

Reifung im First Fill Ex-Bourbon Barrel

Die Vollreifung im erstbefüllten Bourbonfass prägt den GLENGLASSAUGH deutlich: viel Vanille, helle Früchte und eine klare, trockene Eichenwürze halten alles schön auf Linie. Trotz dieser Geradlinigkeit wirkt der Whisky nicht streng – eher angenehm zugänglich, frisch im Start, cremig in der Mitte und trocken-würzig im Ausklang. Ein unkomplizierter, gut gemachter Bourbon-Cask-Dram, der zeigt, wie sehr dieser Fasstyp mit dem markanten Profil des Highland Malts harmonisiert.

NOSE: Kaum hältst du das Glas in den Wind, weht dir dieser typische „Pear-Drops“-Duft entgegen – wie die Bonbons, die früher immer im Handschuhfach lagen. Dahinter tauchen florale Noten auf, ein bisschen wie Omas zarte Seife. Vanille legt sich darüber wie ein weicher Küstennebel, trockenes Heu raschelt irgendwo im Hintergrund. Dann wird’s würziger: Apfel mit Karamellglasur und Zimtrinde trumpfen auf, und Zitrus- Zesten bringen einen frischen Kick.

PALATE: Der erste Schluck wirkt überraschend crisp – kühl, klar, fast so, als würde dir die Gischt der Sandend Bay ins Gesicht sprühen. Doch dann wird’s cremiger: Vanille und Waldhonig öffnen sich wie ein sonniger Fleck zwischen den Wolken. Gebackener Apfel mit Zimt und Puderzucker folgt, dazu Malzbonbon und ein Stück Mürbegebäck mit einem Hauch Schokolade. Leichte Nussigkeit schwingt mit, und irgendwo zwinkert eine kleine Prise Chili. Am Ende kommt ein zarter Salzton – wie vom Meer herübergetragen.

FINISH: Mittellang und leicht trocken, als würdest du noch einmal über den warmen Sand gehen, bevor die Sonne untergeht. Sanfte Vanillearomen bleiben hängen, begleitet von dezenter Fruchtigkeit, mineralischen Noten und einer ruhigen, angenehmen Eichenwürze. Alles ganz entspannt, ganz Glenglassaugh …

51,3 % ABV Batch Strength • Auflage 260 Flaschen (0,7 l) à 57,90 Euro (UVP)

DRAMCEMBER #2: Stillman’s Gold DALMUNACH 2016

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Reifung im Refill Bourbon Cask + 1552 Tage Finish im First Fill Moscatel Sherry Barrique

Das extrem lange Moscatel-Finish hat diesen jungen DALMUNACH spürbar geformt: üppige Frucht, florale Süße und eine helle, weinige Aromatik verleihen ihm eine fast dekadente Präsenz. Trotz seiner opulenten Art bleibt der Dram erstaunlich klar strukturiert – weich im Antritt, kraftvoll in der Mitte und trocken-würzig im Ausklang. Ein charakterstarker Speyside Rogue, der zeigt, wie eindrucksvoll eine Second Maturation im Moscatel Barrique funktionieren kann: charmant, selbstbewusst und mit genau der richtigen Portion Provokation.

NOSE: BÄM – direkt ein Fruchtfeuerwerk ins Gesicht! Fast wie Dosenfruchtcocktail auf Steroiden, eingerührt in Lindenblütenhonig und Vanillepudding. Dazu eine ordentliche Ladung Gewürze, Crema Catalana, ein Strauß Trockenblumen und ein Hauch Mandeln. Unverschämt einladend!

PALATE: Startet butterweich und ölig – aber nur, um dir im nächsten Moment den Cask-Strength-Vorschlaghammer zu verpassen. Erst Vanille satt, dann Früchte ohne Ende: Himbeeren, Litschi, Pfirsiche, Rosinen und kandierte Orangenscheiben – alle drängeln gleichzeitig nach vorne. Danach kommt ein Honigkuchen angerauscht, gefolgt von würzigen Punchlines und der bittersüßen Kruste einer Crème Brûlée. Zum Schluss zwinkert dir noch etwas weißer Pfeffer zu. Frech, üppig und dekadent zugleich, ein echter Speyside Rogue …

FINISH: Mittellang, trocken, würzig – und erstaunlich elegant, nachdem er so Gas gegeben hat. Trauben, getrocknete Aprikosen, Vanille und eine feine Eichenwürze bleiben entspannt sitzen und winken dir nach.

59,7 % ABV Natural Cask Strength • Auflage 240 Flaschen (0,7 l) à 59,90 Euro (UVP)

Wie alle Abfüllungen von THE CASKHOUND kommt auch dieses dynamische Duo naturbelassen und ohne Kühlfiltration ins Glas. Ab Donnerstag, 11. Dezember 2025, ist das DRAMCEMBER DOUBLEin unserem Online-Shop und bei ausgewählten Fachhändlern zu finden.

Haben wir euch hinreichend neugierig gemacht? Besucht doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste findet ihr im Shop unter www.thecaskhound.de oder meldet euch dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.