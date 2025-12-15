Seit dem Sommer werden die Abfüllungen des Indie-Bottlers Blackadder in Deutschland von der Whiskymax GmbH vertrieben (wir berichteten). Die ersten Abfüllungen waren zeitnah vergriffen, nun erreichen die neuen 18 Abfüllungen den Markt in Deutschland. Mehr zu den verfügbaren Abfüllungen in der Aussendung von Whiskymax:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskymax präsentiert neue Abfüllungen von Blackadder

Nachdem im Sommer bekannt wurde, dass die Whiskymax GmbH den Deutschlandvertrieb des unabhängigen Abfüllers Blackadder übernimmt und die ersten Abfüllungen zeitnah vergriffen waren, sind nun rechtzeitig vor Weihnachten neue Abfüllungen des bereits seit 1995 tätigen Teams um Robin Tucek in Deutschland eingetroffen.

Blackadder vereint verschiedene Brands unter seinem Dach – wohl am bekanntesten dürfte die die Raw-Cask Serie sein:

Whiskys der alten Schule, wie sie im 19. Jahrhundert hinter einer Bar in Schottland aus einem Fass gezapft worden wären. Das war, bevor Whisky kühlgefiltert oder stark gefiltert wurde – ein Verfahren, bei dem viele der natürlich vorkommenden Öle und Ester aus dem Whisky entfernt werden, in denen die Aromen enthalten sind. Um zu beweisen, dass die Raw Cask Whiskys von Blackadder nur minimal gefiltert sind, findet man in jeder Flasche etwas Fasssediment – dies ist Blackadders „Garantie“ für den vollkommen natürlichen Zustand.

Selbstverständlich sind auch andere Abfüllungsserien mit dabei, so z. B. Peat Reek, Smoking Islay und A Drop Of The Irish.

Ab sofort im Fachhandel erhältlich sind folgende Abfüllungen:

Benrinnes Raw Cask , 14 Jahre, 55,7% Vol.

, 14 Jahre, 55,7% Vol. Black Snake Vat 4 6th Venom , 61,2% Vol.

, 61,2% Vol. Blair Athol Refill Barrique Raw Cask 12 Jahre, 60,5% Vol.

12 Jahre, 60,5% Vol. Chimera CH2025-01 Raw Cask , 61% Vol.

, 61% Vol. Drop Of The Irish 2024-01 , 46% Vol.

, 46% Vol. Glen Moray Raw Cask 10 Jahre , 63,4% Vol.

, 63,4% Vol. Glentauchers Sherry Butt Raw Cask , 12 Jahre, 65,6% Vol.

, 12 Jahre, 65,6% Vol. Millstone Cask No. 17B040 Oloroso Sherry Butt , 57,7% Vol.

, 57,7% Vol. Millstone Cask No. B0302 PX Sherry Butt , 57,3% Vol.

, 57,3% Vol. Millstone Heavily Peated Refill PX HHD , 53,2% Vol.

, 53,2% Vol. North British Single Grain Raw Cask 11 Jahre , 59,8% Vol.

, 59,8% Vol. Peat Reek Blended Islay Oloroso Cask Raw Cask 10 Jahre , 58,6%

, 58,6% Red Snake 8 Jahre RN154 , 60,6% Vol.

, 60,6% Vol. Sherry Snake SS2024-04 , 57,3% Vol.

, 57,3% Vol. Smoking Islay Blended Islay Malt 11 Jahre , 59,5% Vol.

, 59,5% Vol. Speyside Distillery Virgin Oak Cask Raw Cask 9 Jahre , 59,3%

, 59,3% Ladyburn Statement 52 (1973) Raw Cask 48 Jahre , 44,9% Vol.

, 44,9% Vol. Macallan Statement No 53 (1989) Raw Cask 33 Jahre, 57,3% Vol.

Fachhändler und Gastronomen, die mit Whiskymax zusammenarbeiten möchten, wenden sich gern an info@whiskymax.com