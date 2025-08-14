Als unabhängiger Abfüller „Blackadder“ sind zunächst Robin und jetzt sein Sohn Michael Tucek bei Whiskyfreunden seit 30 Jahren ein Begriff. Deren Abfüllungen werden ab sofort in Deutschland von der Whiskymax GmbH vertrieben – sozusagen zum „Einstand“ gibt es bereits auf der ‚Taste of Whisky‘ in Gelnhausen am 26. und 27. September eine Masterclass mit Michael Tucek.

Auch die ersten neuen Abfüllungen werden bald in den Fachhandel kommen – Whiskymax wird unsere Leser darüber zeitgerecht informieren. Hier erst einmal die Pressemitteilung mit der Ankündigung der Zusammenarbeit:

Whiskymax GmbH übernimmt Deutschlandvertrieb von Blackadder

Die Whiskymax GmbH aus Mainhausen bei Aschaffenburg erweitert einmal mehr ihr Sortiment. Seit vielen Jahren kann das Team um Marcel Uhrig eine besondere Expertise in der Vermarktung unabhängiger Abfüller vorweisen – so konnte man u. a. bereits unabhängige Abfüller wie Dràm Mòr, Hannah Whisky (Lady of the Glen), The Cooper’s Choice u. a. als Partner gewinnen und zeichnet seither exklusiv für deren Deutschlandvertrieb verantwortlich.

Das von Robin Tucek 1995 gegründete und seither familiengeführte Unternehmen mit dem Slogan „Whiskies from the old school“ stellt nun den jüngsten Zuwachs im Portfolio von Whiskymax dar. Der Fokus bei Blackadder liegt auf Single Casks ohne Farbstoff und Kältefiltration – und in den meisten Fällen kommen die Whiskys in Fassstärke in die Flaschen. Dabei stellt die Raw Cask Serie das absolute Markenzeichen der Bottler dar: Hierbei handelt es sich um Fasswhiskys, die mit Fasssediment abgefüllt werden.

„Wie immer verlieren wir keine Zeit – schon auf der ‚Taste of Whisky‘ in Gelnhausen am 26. und 27. September werden wir Michael, den Sohn des Gründers Robin, als Gast begrüßen dürfen und wir freuen uns sehr, dass er vor Ort eine Masterclass halten wird. Einen besseren Start können wir uns eigentlich nicht wünschen“,

so Marcel Uhrig, Geschäftsführer bei Whiskymax GmbH.

Auf der Aqua Vitae in Mühlheim werden die Backadder-Abfüllungen am Stand von Spirituals in Kooperation mit Whiskymax vertreten sein.

Whiskymax wird, sobald die ersten Abfüllungen im Lager eingetroffen sind, den Fachhandel sowie die Gastronomie über die bekannten Kanäle informieren. Fachhändler und Gastronomen, die gern mit Whiskymax zusammenarbeiten möchten, wenden sich gern per Mail an info@whiskymax.com.