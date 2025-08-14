Donnerstag, 14. August 2025, 16:54:42
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Ein halbes Dutzend Whiskys aus Glenallachie

So verschieden wie die Fässer der sechs Abfülllungen, so verschieden sind auch die Wertungen für sie - von 77 bis 86 Punkte

Statt einer langen Einleitung schickt Serge seiner Verkostung der sechs Bottlings aus der Brennerei Glenallachie in der Speyside einen lapidaren Satz voraus, und der soll auch für uns als Einleitung reichen: „Erstaunlich, wie sehr dieser Name in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Gut gemacht!“

Hier die sechs Abfüllungen der Verkostung in unserer Tabelle:

AbfüllungPunkte

Glenallachie 12 yo ‘Sauternes Wine Cask Finish’ (48%, OB, 6,000 bottles, +/-2022)82
Glenallachie 14 yo 2007/2022 (64.9%, Signatory Vintage for Waldhaus am See, Animal Edition No.2, first fill sherry butt, cask #900164, 538 bottles) 82 
Glenallachie 9 yo 2014/2024 (58.6%, Best Dram, 1st fill PX sherry hogshead, cask #9900214, 315 bottles)86
Glenallachie 14 yo 2008/2023 (54.1%, Duncan Taylor, Single Cask Collection, sherry, cask #30900803, 628 bottles)80
Glenallachie 2008/2022 (64.7%, Berry Bros. & Rudd, Kirsch Import Germany, sherry butt, cask #80901090, 598 bottles) 77
Glenallachie 30 yo ‘Batch 4’ (49.1%, OB, cask strength, 2024)85

Titelbild: Jochen Wied

