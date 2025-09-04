Donnerstag, 04. September 2025, 13:59:03
Suche
HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Glenglassaugh, unabhängig abgefüllt

Das Trio gefällt exzellent, dementsprechend hoch sind auch die Bewertungen

Zwei Abfüllungen aus der Milroy’s Soho Selection sowie ein Bottling der Alister Walker’s Infrequent Flyers stellt sich Serge Valentin heute zu einer kleinen Glenglassaugh-Sesion zusammen. In Erwartung neuer offizieller Abfüllungen (es gab da bereits erste Anzeichen) erfreut sich Serge erst einmal an diesem Trio, und vergibt recht hohe Benotungen, wie Sie in unserer Übersicht sehen können:

AbfüllungPunkte

Glenglassaugh 13 yo 2011/2024 ‘Peated’ (52.8%, Milroy’s Soho Selection, 1st fill palo cortado hogshead)89 
Glenglassaugh 12 yo 2011/2023 (55.3%, Milroy’s Soho Selection, 1st fill PX)88
Glenglassaugh 10 yo 2014 (58.6%, Alister Walker’s Infrequent Flyers, Sauternes hogshead finish, cask #2369, 309 bottles)86
Glenglassaugh aus der Ferne. Bildrechte: Klaus Bauer
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Crazy Coos Reloaded #8: Look sharp, drink smooth
Nächster Artikel
Aberdeen International Airport präsentiert limitierte Whisky-Edition

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH