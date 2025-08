TTB-Neuheit: Glenglassaugh 15 yo

Ein neuer Eintrag in die us-amerikanische TTB-Datenbank deutet auf eine Erweiterung des Portfolios der Glenglassaugh Distillery hin. Diese besteht bisher aus Glenglassaugh 12 yo sowie den beiden Abfüllungen ohne Altersangabe Sandend und Portsoy. Ergänzen wird diese Bottlings allen Anscheins nach das neue Bottling Glenglassaugh 15 yo. Wie auf dem Backlabel zu lesen, reifte der Single Malt unter anderem auch in Pedro Ximénez shery casks und Spanish wine casks. In die Flaschen kommt Glenglassaugh 15 yo mit 46 % Vol., die Etiketten sehen so aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.