Berry Bros & Rudd mit neuem Geschäftsführer für Groß-Britannien

Mit einem neuen Geschäftsführer für Groß-Britannien wird ab September der Londoner Wein- und Spirituosenhändler Berry Bros & Rudd sein Team verstärken. Rob Symington war zuletzt als Co-CEO des portugiesischen Familienunternehmens Symington Family Estates (SFE) tätig. Zu diesem Unternehmen gehören Marken wie Graham’s, Dow’s und Warre’s Portweine. Bei SFE verantwortete er unter anderem die Bereiche Geschäftsstrategie, Vertrieb und Marketing, Weintourismus sowie Nachhaltigkeit. Symington bleibt weiterhin Mitglied des Vorstands von SFE.

Als neuer Geschäftsführer bei Berry Bros & Rudd für Großbritannien verantwortet er die Bereiche Vertrieb, Kundenstrategie und Marketing. Er berichtet direkt an Emma Fox, CEO von Berry Bros & Rudd, die die Ernennung so kommentierte:

“I have known Rob for a number of years, having worked together on projects such as our acquisition of Hambledon Wine Estate. Rob is a creative and strategic leader, and he’ll be a fantastic addition to our business.

“This appointment shows our commitment to strengthening our leadership team with exceptional people to help our business grow and to meet our future ambitions.”