Crazy Coos Reloaded #8: Look sharp, drink smooth

Eine weitere neue Abfüllung aus der Reihe Crazy Coos Reloaded ist ab heute erhältlich. Für Crazy Coos Reloaded #8 wählte Tilo Schnabel aka The Caskhound einen 14 Jahre Single Malt der Brennerei Auchroisk aus, der die letzten fünf Jahre seiner Reifezeit in einem First Fill Oloroso Sherry Hogshead genießen durfte.

Hier die weiteren Details und alles Wissenswerte zum neuen Crazy Coos Reloaded #8:

Abfüllung Punkte

„Look sharp, drink smooth“: ein 14-jähriger AUCHROISK der CRAZY COOS RELOADED balanciert gekonnt zwischen Kraft und Finesse!

Der Sommer neigt sich dem Ende zu – aber im Glas bleibt’s heiß! Dafür sorgt THE CASKHOUND-Spürnase Tilo Schnabel mit einem echten Geheimtipp: ein 14 Jahre alter AUCHROISK Single Malt mit außergewöhnlich langem Oloroso-Sherry-Finish navigiert geschickt zwischen kraft-voller Tiefe und geschmeidiger Balance. Mit diesem ‚Speyside Gem‘ geht die erfolgreiche Reihe CRAZY COOS RELOADED in ihre achte Runde.

AUCHROISK – ein seltener Schatz aus der Speyside

Die Brennerei AUCHROISK im Herzen der Speyside wurde zwar erst 1974 gegründet, ihre Malts entwickelten sich aber schnell zu beliebten Bestandteilen renommierter Blends. Die vier Wash- und vier Spirit Stills produzieren einen Malt mit einem klaren, frisch-fruchtigen Stil: Noten von Apfel, Birne und Zitrus verbinden sich mit malziger Süße und feiner Würze. Als Single Malt taucht der vielschichtige Speysider leider selten auf – unabhängige Abfüllungen wie unsere gelten schon als Raritäten!

A sumptuous Speyside malt, showing true Scottish colors

Nach seiner ersten Lagerung im Refill Ex-Bourbon Cask verbrachte unser AUCHROISK ganze 5 Jahre in einem First Fill Oloroso Sherry Hogshead. Diese „Second Maturation“ brachte eine ordentliche Portion typischer Oloroso-Aromen ins Spiel, ohne aber den Malt zu überlagern. Statt eines plumpen „Sherrybretts“ zeigt sich hier eine stimmige Verbindung aus Sherry-Einfluss und klassischer Bourbon-Cask-Aromatik: hellfruchtig und einladend in der Nase, am Gaumen süß, weich und würzig, im Abgang lang, komplex und elegant trocken. Am Ende steht ein üppiger Speyside Malt, der den Facettenreichtum und die Stärke schottischen Whisky-Charakters zeigt – vielschichtig, ausgewogen und voller Tiefe.

Wie immer bei den CRAZY COOS schmückt auch diese Abfüllung eine Illustration aus der Hand von Lana Mathieson. Auf typisch schottische Weise charmant und augenzwinkernd, sind die kleinen Kunstwerke längst zum kultigen Erkennungszeichen der Reihe geworden.

Crazy Coos Reloaded #8: AUCHROISK

Speyside Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre alt (2011/2025) • 56,2 % ABV Natural Cask Strength

Refill Ex-Bourbon Cask matured + Finished for 5 years in a First Fill Oloroso Sherry Hogshead

Auflage 278 Flaschen (0,7 l) à 79,90 Euro (UVP)

Nose: Frisch und einladend – spritzige Kräuterlimonade trifft auf saftige Honigmelone und den warmen Duft von schwarzem Tee. Ein reifer roter Apfel glänzt in Karamellglasur, Aperol sorgt für einen delikaten Bitterton. Dazu mischen sich feine Gewürze, etwas Pfeifentabak und ein Hauch Liebstöckel.

Palate: Weich und angenehm ölig, startet mit wärmendem Zimt und einer Spur Liebstöckel. Dann kommt eine sanfte Pfeffernote, bevor fruchtige Aprikosenmarmelade und kandierte Orangenscheiben entspannt den Ton angeben. Rosinenplätzchen, ein Hauch Mokka und Süßholz bringen Tiefe, begleitet von Noten alter Ledertasche, etwas Möbelpolitur und altem Holzschrank.

Finish: Langanhaltend, dabei angenehm trocken. Karamellisierte Walnüsse und cremige Datteln treffen auf orientalische Gewürze – Zimt, Piment und Nelken – bevor eine leicht bittere Eichenwürze den Schlusspunkt setzt.

FAZIT: Lebendig und elegant, ein Speyside Malt in perfekter Balance.

Nur 278 Flaschen umfasst diese Einzelfassabfüllung – ein Whisky, der zeigt, wofür THE CASKHOUND steht: naturbelassen, in authentischer Fassstärke, ungefiltert und ohne Farbstoffe. Ab Donnerstag, dem 4. September 2025 ist der AUCHROISK in unserem Online-Shop sowie bei unseren ausgewählten Fachhandelspartnern erhältlich.

Und keine Angst: Die nächsten CRAZY COOS RELOADED stehen schon bereit. Stay casked – hier erfahren Sie’s zuerst!

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.