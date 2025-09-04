Donnerstag, 04. September 2025, 13:58:42
Suche
Blended MaltNeue WhiskysSchottland

Aberdeen International Airport präsentiert limitierte Whisky-Edition

The Aberdeen Edition Batch One ist Teil der Reihe „Great Cities“ von Fable Whisky und auf 240 Flaschen limitiert

In Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Abfüller Fable Whisky und Unternehmen Avolta veröffentlicht der Aberdeen International Airport einen neuen exklusiven Whisky. The Aberdeen Edition Batch One erscheint innerhalb der „Great Cities“ von Fable Whisky und ist ein Blend aus Single Malt Scotch Whiskys, die mindestens acht Jahre in ex-bourbon barrels und hogshead casks reiften. Mit 46,5 % vol., nicht kühlgefiltert und mit natürlicher Farbe abgefüllt, ist die auf 240 Flaschen limitierte Abfüllung exklusiv im Avolta World Duty Free Store am Aberdeen International Airport für £39.99 (etwas mehr als 45 € wären dies) erhältlich.

Tasting notes

Nose: Freshly baked pastries and raisins

Taste: Mashed bananas, molasses with baking spices

Finish: Lingering spice and fresh orange peel

-Werbung-
SourcePassenger terminal today
Vorheriger Artikel
Serge verkostet: Glenglassaugh, unabhängig abgefüllt
Nächster Artikel
The Staff Canteen zu Besuch im The Glenturret Lalique Restaurant

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH