The Staff Canteen zu Besuch im The Glenturret Lalique Restaurant

Im April 2021 über nahm Mark Donald die Position des Küchenchefs im The Glenturret Lalique Restaurant. Die Highland-Destillerie Glenturret war die erste Brennerei in Schottland, die Spitzengastronomie vor Ort anbieten konnte. Und die Zeit zeigte, dass dies nicht die schlechteste Idee war. Denn nicht ganz ein Jahr später erhielt The Glenturret Lalique Restaurant einen Michelin-Stern, dem zwei Jahre später der Zweite folgte.

The Staff Canteen, laut Selbstbeschreibung Großbritanniens führende Networking-Plattform und Content-Hub für Profiköche, Gastronomiefachleute und kulinarische Kreative, statte Glenturret Lalique Restaurant und Chef Mark Donald ab. In ihrem Artikel gibt Donald einen Einblick in seine berufliche Laufbahn (unter anderem Noma in Kopenhagen, im Bentley in Sydney, im Andrew Fairlie im Gleneagles und im Claude Bosi in London). Und offenbart, dass er anfangs von der Idee, in Schottlands ältester noch aktiver Destillerie ein Restaurant zu eröffnen, wenig überzeugt war.

Auch das Kamera-Team war bei Besuch im The Glenturret Lalique Restaurant. In ihrem Video, welches Sie auch auf Youtube finden, präsentiert Chef Mark Donald und das Team unter anderem das Fine Dining Menu des Glenturret Lalique Restaurant: