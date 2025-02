Hensol Castle Distillery bietet ihren Single Malt Spirit in 1-Liter-Fässern an

Die walisische Hensol Castle Distillery produzierte bisher vorwiegend Vodka und Gin, nun erweitert die Brennerei ihr Portfolio um Welsh Single Malt Whisky. Gemeinsam mit der Tiny Rebel Brewery kreierte master distiller Dai Wakely die Rezeptur der wash, die aus 100 % Gerstenmalz besteht. Die Brauerei braut und braute diese in einem Zeitraum von 18 Monaten. Der Whisky wird erst 2026 im allgemeinen Handel erhältlich sein. Und da die Zusammenarbeit bereits über dreieinhalb Jahre dauert, gehen wir auch von einem angemessenen Reifezeit des kommenden Whiskys aus.

Bereits am Samstag (1. März, um 10:00 Uhr Ortszeit) erhältlich sein werden 150 1-Liter-Fässer, die mit Single Malt Spirit der Hensol Castle Distillery enthalten. Jedes Fass ist mit 70 cl ungereiftem Single Malt Spirit (50 % Vol.) gefüllt. Ob diese Kleinst-Fässer dann in Wales reifen, oder ob diese auch versendet werden können, erfahren wir, wie auch den Preis, dann am Samstag.