Isle of Raasay mit 2025er Cask Strength Release

Auch in diesem Jahr, und wie bereits in den beiden Jahren zuvor, veröffentlicht die Isle of Raasay Distillery ihren Single Malt in einer limitierten Cask Strength Ausgabe. Der Whisky reift im für die Brennerei charakteristischen Sechs-Fässer-Reifungsverfahren mit dem Namen Na Sia: Getorfte und ungetorfte Malts lagern separat jeweils in First-Fill-Rye-Whiskey-, Virgin-Chinkapin-Eichen- und First-Fill-Bordeaux-Rotweinfässern. Diese sechs Whisky werden anschließend miteinander vermählt, so entstehen leicht getorfte Whiskys (6–11 ppm).

Isle of Raasay Cask Strength Release 2025 enthält Whiskys, die zwischen 2019 und 2021 destilliert wurden, und zeichnet sich durch „volle dunkle Fruchtnoten mit Gewürzen, Rauch und Süße“ aus. Ungefärbt, ohne Kühlfiltrierung und mit 61,6 % Vol kam er dann in die 5.500 Flaschen weltweit verfügbaren Flaschen. Erhältlich ist die Abfüllung über die Website der Brennerei für £65. Wir gehen allerdings davon aus, dass dieses Bottling unsere Märkte auch noch direkt erreichen wir.