Neu bei Kirsch Import: Isle of Raasay Marsala Cask, weiteres aus Signatory Vintage 100 Proof Edition, der Cask Strength Collection und Symington’s Choice

Zehn neue Abfüllungen dürfen wir Ihnen heute von Kirsch Import vorstellen – zehn Bottlings, die wie üblich in den nächsten Tagen beim Händler Ihres Vertrauens auftauchen werden. Neben einer Limited Edition der Isle of Raasay Distillery aus seltenen Marsala Casks sind es neun Neuheiten von Signatory Vintage aus der 100 Proof Edition, Symington’s Choice und der Cask Strength Collection.

Hier wie immer von uns alle Details vorab:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Rares von Raasay:

Limited Edition aus seltenen Marsala Casks

Die kleine Isle of Raasaykommt einmal mehr groß raus: Das Nachbareiland von Skye präsentiert einen limitierten Single Malt, den wohl selbst versierte Kenner so kaum je im Glas hatten. Der Isle of Raasay Marsala Cask ist nicht nur die erste Abfüllung der Brennerei aus diesem Fasstyp, sondern er baut auch auf Marsala-Fässer, die in der Whiskyindustrie äußerst selten sind.

Raasays leicht getorfter Rohbrand reifte vollständig in Frazzitta Marsala Vergine Barriques. Marsala Vergine ist eine der höchsten Klassifizierungen in der sizilianischen Weinfamilie und durch die Denominazione di Origine Controllata (DOC) herkunftsgeschützt. Die verwendeten Fässer werden in der Regel jahrzehntelang mit Marsala Vergine getränkt – so wie bei Frazzitta. Der historische Marsala-Produzent wurde im 19. Jahrhundert gegründet und ist für die lange Reifung seiner Likörweine bekannt.



Marsala mal anders? So schmeckt der sammelwürdige Whisky: Bei kräftigen 50,7% vol. ist er gespickt mit Aromen von gebackenen Äpfeln und Aprikosen mit Ingwer und Ahornsirup sowie lange nachklingendem geräuchertem Toffee.

Isle of Raasay Marsala Cask

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Limited Release

Dest.: 07/2021

Abgef.: 07/2025

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: Frazitta Marsala Vergine Barriques

12.300 Flaschen (insgesamt)

50,7% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Traubenmost, süß, leicht scharf, Parma-Veilchen.



Gaumen: Apfelkompott, Aprikosen, Ingwer, Ahornsirup, süße Birne, Balsamico-Essig.



Nachklang: Lang, mit anhaltendem geräuchertem Toffee.

Starke Whiskys – faire Kalkulation:

Die 100 Proof Edition wächst weiter

Mit der 100 Proof Edition hat Signatory Vintage den Nerv vieler Genießer getroffen: kräftige 57,1% vol.,ohne Kühlfiltration, ohne Farbstoff– und das zu Preisen, die im Regal überzeugen. Die Reihe zeigt, dass hoher Charakter nicht teuer sein muss. Jetzt gibt’s Nachschub aus Speyside, Highlands und der Inselregion.

Der Glenrothes 2015/2025 zeigt die typische Glenrothes-Sherry-DNA in ihrer pursten Form: vollmundig, komplex und mit langem, wärmendem Finish. Fruchtige Rotweinnoten und malzige Tiefe – mit dem Auchroisk 2012/2025 gelingt Signatory der Balanceakt aus kräftigem Amarone-Einfluss und leichter Destillerie-Charakteristik.



Dank kraftvoller Sherryprägung untermalt der Inchgower 2011/2025 den maritim-würzigen Hausstil der Küstenbrennerei, während der Macduff 2011/2025 intensive Süße mit der charakteristischen Frische und leichten Nussigkeit des Highland-Malts kombiniert.

Glenrothes 2015/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #50

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Auchroisk 2012/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #52

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Amarone Hogsheads, Refill Hogsheads

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Inchgower 2011/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #53

13 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Macduff 2011/2025

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #55

13 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill & Refill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Nach First Fill Amontillado Sherry Finishbalanciert derOrkney (HP) 2011/2025 subtile Sherrywürze mit der nordischen Frische und dem sanften Rauch der Inselbrennerei. Die seltene Variante mit First Fill Palo Cortado Sherry Finish bringt tiefere Aromen von Trockenfrüchten, Orange, Karamell und würzigem Holz ein, die sich kraftvoll mit dem Rauch und der süß-malzigen Basis verweben.



Im Mortlach 2013/2025 lässt eine subtile, nicht überlagernde Sherryreifung Raum für die kräftige Fleischigkeit und Würze des „Beast of Dufftown“.

Orkney (HP) 2011/2025 – Amontillado Finish

Signatory Vintage Island Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #58

14 Jahre

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: First Fill Amontillado Sherry Hogsheads (Finish)

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Orkney (HP) 2011/2025 – Palo Cortado Finish

Signatory Vintage Island Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #59

14 Jahre

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: First Fill Palo Cortado Sherry Hogsheads (Finish)

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mortlach 2013/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #60

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Second Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

16-jährige Preiskracher:

Signatory-Schnäppchen aus Einzelfässern

Genießer und Sammler, die Qualität, Rarität und Charakter suchen, werden bei Signatory Vintage fündig. Und zwar zu attraktiven Preisen. Den Beweis treten zwei Single Casks an, die jeweils 16 Jahre im Holzschatz des unabhängigen Abfüllers ruhten.

Der Royal Brackla 2008/2025, persönlich vom Signatory-Gründer für die Reihe Symington’s Choice ausgewählt, reifte in einem einzelnen First Fill Sherry Butt aus amerikanischer Eiche. Bei 58,2% vol. verbindet sich der elegante, fruchtige Brennereicharakter mit üppigen Noten aus dem Fass: Dunkle Beeren, Rosinen, Karamell und würzige Vanille sorgen für Komplexität.



Die finale Madeira-Veredelung verleiht dem kräftigen Profil des Craigellachie 2009/2025 zusätzliche Tiefe, feine Süße und einen spannenden Kontrast. Das Single Cask vereint die typische, ölig-würzige Destillerie-Charakteristik dabei mit intensiven Fruchtnoten von roten Beeren, kandierten Zitrusfrüchten und süßem Malz.

Royal Brackla 2008/2025

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

16 Jahre

Dest.: 02/07/2008

Abgef.: 28/05/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Sherry Butt (American Oak)

Fassnr.: 2

676 Flaschen (insgesamt)

58,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Craigellachie 2009/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

16 Jahre

Dest.: 20/01/2009

Abgef.: 15/07/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Madeira Hogshead (Finish)

Fassnr.: 211

306 Flaschen

55,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert