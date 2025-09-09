Alba Import stellt neue Abfüllungen von Living Souls vor

Die neuen Abfüllungen des noch jungen, schottischen, unabhängigen Abfüllers Living Souls werden über Alba Import den deutschen Handel erreichen. Die drei Glasgower Jungs Calum Leslie, John Torrance und Jamie Williamson präsentieren sechs neue Small Batch Abfüllungen, alle Details zu diesen Bottlings finden Sie folgend:

Neue Abfüllungen von Living Souls aus Glasgow

Der noch junge Independent Bottler Living Souls geht in die dritte Bottling-Runde und präsentiert weitere spannende Abfüllungen, die erneut die guten Verbindungen unter Beweis stellen, über die das Dreigestirn hinter der Marke – Calum Leslie, Jamie Williamson und John Torrance – verfügt.

Living Souls, “Lagmore”, Speyside Blended Malt, 10 Jahre, First Fill Bourbon Barrels, 48%

Ein 10 Jahre alter Malt einer jungen Speyside Brennerei, ansässig auf dem Gelände des Ballindalloch Estates. Angeblich versetzt mit einer geringen Menge eines anderen Malt Whiskys muss der Inhalt der abgefüllten Fässer als Blended Malt deklariert werden. Es zeigt sich ein aromatisch intensiver Malt in schöner Harmonie von saftigen Birnen- bzw. Apfelnoten und dem üppigen Einfluss der Fässer, sprich süßen Gebäckaromen mit viel Vanille, abgefüllt in 48% Trinkstärke. Eine kleine Überraschung, denn bisher ist unabhängig abgefülltes Destillat dieser Distillery selten zu finden.

Living Souls, Torabhaig, 7 Jahre, First Fill Bourbon Barrels, 51,5%

Bisher selten ist auch unabhängig abgefüllter Torabhaig. Die junge Brennerei auf der Isle of Skye bietet einen kräftigen Inselwhisky, der in diesem Fall ebenso wie der Lagmore in First Fill Bourbon Fässern reifte. Sein Auftritt ist bestimmt von BBQ- und Räucheraromen, umspielt mit süßen Eindrücken von Marshmallows und gebrannten Mandeln. Er kam mit etwas mehr Energie in die Flasche, 51,5% war die Wahl.

Living Souls, “Williamson”, Islay Blended Malt, 13 Jahre, Refill Bourbon Barrels, 46%

Was sich hinter dem Titel „Williamson“ verbirgt, ist sicherlich hinlänglich bekannt. Das Destillat der hochgeschätzten Islay South Coast Brennerei wird so als Blended Malt deklariert, auch hier soll ein anderer Malt in geringer Menge hinzugefügt worden sein. Der Ausbau in Refill Bourbon Fässern lässt dem Brennereicharakter den Vortritt und so zeigt er sich klassisch, so wie es sich für einen Malt dieser großartigen Brennerei gehört: Lagerfeuerduft, Meeresbrise, jodartig und mit dem berühmten Zitrusspritzer!

Living Souls, Glenrothes, 17 Jahre, First Fill Sherry Hogsheads, 51,5%

Auch Glenrothes Distillery genießt einen hervorragenden Ruf und die 17 Jahre alte Living Souls-Version aus First Fill Sherry Hogsheads stellt das unter Beweis. Hier zeigen sich intensiv Trockenfrüchte, dunkle Schokolade und eine Vielzahl Gewürze in engem Beisammensein mit Kirsch- und Nussaromen, unterstützt von 51,5% Volumen.

Living Souls Blended Scotch, 40 Jahre, Single Refill Sherry Butt, 45,1%

Der preislich äußerst attraktive 40 Jahre alte Living Souls Blended Scotch kommt als „Batch Zwei“ mit etwas höherer Alkoholstärke (nun 45,1%) als sein Vorgänger. Auch er reifte nach seiner Komposition weiter (in einem Single Refill Sherry Butt seit 1998) und bietet die besondere Aromatik alter Whiskys – exotisch fruchtig und blumig, mit Kokos, duftender Vanille sowie Zitrus, dazu gesellt sich zarter Rauch.

Living Souls, Dumbarton, 25 Jahre, Refill Barrels, 50,5%

Der letzte im Bunde ist der erste Single Grain unter dem Living Souls-Label. Abgefüllt aus zwei herausragenden Fässern der ehemaligen (2002 geschlossen und 2005 abgerissen) Dumbarton Distillery, präsentiert er sich mit 25 Jahren wie ein „Süßwarenladen im Tropenparadies“, cremig und mundfüllend mit seinen 50,5%.

Alle neuen Living Souls Editionen wurden in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühl-Filtration zur Abfüllung gebracht. Die Etiketten zieren wiederum hübsche Illustrationen, die an die Region des Whiskies und die jeweiligen Aromen anknüpfen.

