Glendronach veröffentlicht The Glendronach 30 yo und 40 yo 2025 Edition

Wie bei der Vorstellung des neuen The Glendronach 21 Years bereits angekündigt, erweitert Glendronach ihr Ultra-Premium-Sortiment um einen 30- und einen 40-jährigen Single Malt. Die 2025 Editionen von The Glendronach 30 yo und 40 yo sind beide limitiert und ab heute (9. September) in ausgewählten Märkten weltweit erhältlich.

The Glendronach 30 yo 2025 Edition reifte in Pedro Ximénez, Oloroso und erstmals Amontillado Sherryfässern. Master Blender Rachel Barrie über den Entstehungsprozesse des Whiskys:

“With the 30-year-old, we have composed a symphony from our most historic Sherry cask styles. Three decades of maturation have resulted in a sublime and charming single malt, with generous layers of rich and complex character. It is the ultimate expression of our dedication to the art of Sherry cask maturation.”

Die Einbeziehung des Amontillado-Fasses soll dem Malt eine raffinierte Note von gerösteten Haselnüssen und zartem Crème Caramel verleihen. Sie ergänzt, so heißt es, die charakteristischen Aromen der Brennerei: dunkle Kirsche, Schokolade und würzige Früchte aus den Pedro-Ximénez- und Oloroso-Fässern.

The Glendronach 30 yo 2025 Edition ist mit 45,8 % Vol. abgefüllt und erscheint in einer Kiste aus gebeiztem Nussbaumfurnier mit 30-facher Facettengravur. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt £1,000 (etwas mehr als 1.150 € wären dies).

The Glendronach 40 yo 2025 Edition wurde aus ausgewählten, handverlesenen Fässern der Jahre 1978, 1983 und 1984 hergestellt. Diese Fässer wurden miteinander vermählt, der Whisky reifte über vier Jahrzehnte in Spanish oak oloroso und Pedro Ximénez sherry casks.

Master Blender Rachel Barrie:

“I am honoured to share this exceptionally distinctive single malt. At 40 years old, it represents four decades of Sherry cask refinement, polished by time to become the ultimate expression of The Glendronach. It is a privilege to be the custodian of such remarkable casks.”

Der Single Malt präsentiert Aromen von dunklen Früchten, gehaltvoller Schokolade und Sherry-Feigen, gefolgt von Noten von dunklem Melassesirup, kandiertem Ingwer, gerösteter Ananas und in dunkler Schokolade überzogenen Paranüssen. The Glendronach 40 yo 2025 Edition ist weltweit auf nur 300 Flaschen limitiert. Er erscheint in einer Geschenkbox aus dunkel gebeiztem Palisanderholz mit Messinggriffen und einem goldenen Sockel. Der Single Malt ist mit einem natürlichen Fassgehalt von 42,1 % vol. abgefüllt und hat einen UVP von 5,000 £ (dies wären nicht ganz 5.8000 €).