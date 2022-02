The GlenDronach Distillery veröffentlicht Cask Strength Batch 10 und Cask Bottling Batch 19

Die Highland-Brennerei The GlenDronach führt in diesem Monat zwei beliebte Abfüllungsreihen fort und veröffentlicht zum einen The GlenDronach Cask Strength Batch 10 und auch The GlenDronach Cask Bottling Batch 19.

Die zehnte Ausgabe des fassstarken GlenDronach kam diesmal mit 58,6 Vol % in die Flaschen. Der Whisky reifte in Pedro Ximénez (PX)- und Oloroso-Sherry-Fässern gereift sind und bietet laut offiziellen Tasting Notes in der Nase Noten von Mokka, Aprikose, gebackenem Orangen-Schokoladenkuchen, gerösteten Nüssen und Rosinen, am Gaumen folgt würziger Obstkuchen, Nektarine, Kirsche und Sultaninen.

The GlenDronach Cask Bottling Batch 19 umfasst 12 Einzelfass-Abfüllungen, die zwischen 1990 und 1994 destilliert und dann in einem PX oder Oloroso Sherry Butt reiften. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen zwischen £545 – £1,037 (etwa 650 bis 1.250 €). Jeder Regon sind bestimmte Fässer zugeteilt, im Detail sieht Batch 19 so aus:

USA

1992 Fass 217

Alter: 29 Jahre

Fasstyp: Oloroso Sherry Butt

Alkoholgehalt: 55,4 %

Flaschen: 383

1992 Fass 6052

Alter: 28 Jahre

Fasstyp: Pedro Ximénez Puncheon

Alkoholgehalt: 50,8 %

Flaschen: 658

1994 Fass 5080

Alter: 27 Jahre

Fasstyp: Oloroso Puncheon

Alkoholgehalt: 54,3 %

Flaschen: 667

Asien-Pazifik/Naher Osten/Kanada:

1990 Fass 7423

Alter: 31 Jahre

Fasstyp: Pedro Ximénez Puncheon

Alkoholgehalt: 56,9 %

Flaschen: 616

1991 Fass 7708

Alter: 29 Jahre

Fasstyp: Oloroso Puncheon

Alkoholgehalt: 52,0 %

Flaschen: 644

1992 Fass 2145

Alter: 28 Jahre

Fasstyp: Oloroso Puncheon

Alkoholgehalt: 57,8 %

Flaschen: 657

1993 Fass 6871

Alter: 28 Jahre

Fasstyp: Pedro Ximénez Puncheon

Alkoholgehalt: 53,0 %

Flaschen: 643

UK/EUROPA

1992 Fass 71

Alter: 29 Jahre

Fasstyp: Oloroso Butt

Alkoholgehalt: 50,7 %

Flaschen: 504

1992 Fass 7418

Alter: 28 Jahre

Fasstyp: Oloroso Puncheon

Alkoholgehalt: 54,8 %

Flaschen: 654

1993 Fass 6865

Alter: 28 Jahre

Fasstyp: Pedro Ximénez Puncheon

Alkoholgehalt: 52,8 %

Flaschen: 672

1993 Fass 2458

Alter: 28 Jahre

Fasstyp: Oloroso Puncheon

Alkoholgehalt: 55,2 %

Flaschen: 688

1991 Fass 7469

Alter: 27 Jahre

Fasstyp: Oloroso Puncheon

Alkoholgehalt: 53,0 %

Flaschen: 678