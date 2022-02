Marussia Beverages Germany schaut trotz einiger Ein- und Beschränkungen auf ein ergolgreiches Geschäftsjahr 2021. Wie wir in ihrer Pressemitteilung lesen können, sorgte neben einer Fun-Spirituose, Sparkling Water, Limoncello und Vodka auch die Einführung von Torabhaig und Caisteal Chamuis für weitere positive Impulse. Hier die komplette Pressemitteilung:

Marussia Beverages Germany mit positivem Jahresergebnis

Thurnau, 16. Februar 2022 – Marussia Beverages Germany verbuchte zum Jahresende 2021 für die Fun-Spirituose Kleiner Klopfer mit 22 % Wachstum im Vergleich zum Vorjahr das beste Jahr in der Geschichte der Marke. Und dies trotz Lockdown und Coronabeschränkungen, denen etwa der Umsatztreiber Karneval zum Opfer fiel. Nach Angaben von Carmine Manocchio, Geschäftsführer der Marussia Beverages Germany, spielt insbesondere die positive Dynamik im Kleinflaschensegment im zweiten Halbjahr und die erfolgreiche Einführung der 700 ml Flasche eine entscheidende Rolle für den Aufschwung. Auch die Marken Schlumberger Austrian Sparkling (+ 14 %) und Pallini Limoncello (+ 22 %) schlossen zum Jahresende erneut positiv ab. Pallini konnte seine Marktführerschaft in Deutschland zudem festigen. Der von Marussia Beverages Germany vertriebene Premium Vodka Mamont verzeichnete mit einem Absatz von 35.000 Flaschen ein All Time High in allen Ländern außerhalb Russlands. Laut IRI* nimmt Mamont Vodka im Premium Segment mit einem Plus von 68 % zum Vorjahr in Deutschland den vierten Platz ein. „Gefördert wurde das positive Ergebnis durch die Ausweitung der Marketing- und Vertriebsmaßnahmen in der zweiten Jahreshälfte 2021, die wir auch in 2022 verstärkt fortführen werden“, erklärt Manocchio.

Für weitere positive Impulse sorgte die erfolgreiche Einführung von Torabhaig (Single Malt Whiskys) und Caisteal Chamuis (Blended Malt Whiskys) sowie die Erweiterung des Distributionssortiments um Meukow Cognac zum Jahresende.



*IRI Daten, Stand Dezember 2021