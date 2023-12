Marussia Beverages Germany, unter anderem auch der Importeur von Torabhaig in Deutschland, hat einen neuen Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb: Sascha Cordes, er kommt von der Brauereigruppe Anheuser-Busch InBev, hat seit 1. Dezember die Nachfolge von Carmine Manocchio übernommen.

Marussia Beverages Germany mit neuem Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb

Thurnau, 13. Dezember 2023 – Marussia Beverages Germany GmbH hat einen erfahrenen Branchenexperten als neuen Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb gewonnen. Seit dem 1. Dezember 2023 verantwortet Sascha Cordes (36) die Geschicke des Unternehmens in beiden Schlüsselbereichen.

Aufgrund seiner beeindruckenden Karriere innerhalb der weltweit größten Brauereigruppe Anheuser-Busch InBev bringt Sascha Cordes umfassende Erfahrung in Marketing und Vertrieb mit. Seine Laufbahn umfasst Positionen wie Expansion Manager, Senior Brand Manager, Head of Sales und Country Manager. In diesen Rollen sammelte er national und international wertvolle Erfahrungen in den Bereichen Route-to-Market, Vertrieb und FMCG. Den Tätigkeitsschwerpunkt bildeten Markenaufbau und -partnerschaften sowie die Entwicklung und Gestaltung der Vertriebsstrukturen.

„Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe und das mir entgegengebrachte Vertrauen. Wir, die Marussia Beverages Germany GmbH, verfügen über ein starkes Team und vertreten ein vielseitiges, herausragendes Portfolio mit Marken wie beispielsweise Kleiner Klopfer und Pallini Limoncello – ihres Zeichens Marktführer. Eine spannende Aufgabe, die ich mit Begeisterung in Angriff nehmen werde.“ Sascha Cordes

Sascha Cordes tritt damit die Nachfolge von Carmine Manocchio (54) an. Carmine Manocchio bleibt der Unternehmensgruppe weiter verbunden und wird seine Expertise zukünftig als Senior Project Manager einbringen.

„Es ist mir eine große Freude, die Geschäftsführung in so dynamische und kompetente Hände zu übergeben. Ich bin mir sicher, dass Herr Cordes die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre weiter fortsetzen und ausbauen wird“,

so Manocchio.

Über Marussia Beverages Germany

Die Marussia Beverages Germany ist ein deutscher Produzent und Distributor für Wein, Schaumwein und Spirituosen. Das Sortiment umfasst mehrfach prämierte Marken wie Kleiner Klopfer, Schlumberger Austrian Sparkling, Torabhaig Single Malt Scotch Whisky, Pallini Limoncello und Meukow Cognac. Marussia Beverages Germany ist Teil der Marussia Beverages Gruppe, ein internationaler Hersteller und Distributor mit einem Jahresumsatz von 280 Mio. € im Jahr 2021. Gegründet von Dr. Frederik Paulsen, ist das Unternehmen mit Vertriebsgesellschaften in 14 Ländern direkt vertreten u.a. in den USA, Großbritannien, Frankreich, Ukraine, Schweiz, Österreich, Deutschland und den Niederlanden. Zudem unterhält die Unternehmensgruppe 16 Produktionsstätten und beschäftigt 1.270 Mitarbeiter weltweit.