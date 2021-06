PR: The Legacy Series – Allt Gleann – der zweite Release von Torabhaig

Gestern durften wir bereits die Veröffentlichung der nächsten Abfüllung der Torabhaig Destillerie von der Isle of Skye für Österreich ankündigen. Und heute können wir das Erscheinen von Torabhaig Allt Gleann – The Legacy Series auch für Deutschland ankündigen. Die Pressemitteilung, die wir heute von Marussia Beverages Germany erhielten, finden Sie folgend:

THE LEGACY SERIES – ALLT GLEANN – der zweite Release von Torabhaig

Thurnau, 15. Juni 2021 – Nach dem offiziellen Launch der “The Distillery at Torabhaig” und dem Release des ersten Single Malt THE LEGACY SERIES – 2017 im Frühjahr diesen Jahres, wird zum 16. Juli 2021 mit Spannung die zweite Abfüllung THE LEGACY SERIES – ALLT GLEANN erwartet. Torabhaig steht für eine moderne Generation zeitgenössischer Single Malt Scotch Whiskys der Isle of Skye und gilt als echte Entdeckung für anspruchsvolle Liebhaber von Peated Whisky.

„Mit jedem Release taucht Torabhaig tiefer in die Komplexität des Torfaromas ein. Stets mit dem Ziel einen unverkennbaren, ausgewogenen Charakter hervorzubringen – den Well-Tempered Peat, der das Fundament jedes Releases bildet“, so Christoph B. Albietz, Group Brand Ambassador Whisky bei Marussia Beverages. THE LEGACY SERIES – ALLT GLEANN wird traditionell überdurchschnittlich lange in hölzernen Washbacks fermentiert und langsam in großen Kupfer-Brennblasen destilliert. Allt Gleann, der Name des Baches der nahe der Destillerie fließt, dient als entscheidende Wasserquelle in der Herstellung der Torabhaig Single Malt Whiskys.

THE LEGACY SERIES – ALLT GLEANN wird in kleinen Batches aus jeweils maximal 30 Fässern abgefüllt. Bis Ende 2022 sollen vier Batches erscheinen. Mit 77ppm ist er der bisher rauchigste Torabhaig. Ungefärbt und un-chillfiltered kommt er mit strammen 46 % vol. Alkohol auf die Flasche.

„The Distillery at Torabhaig“ ist die zweite legal betriebene Destillerie auf der malerischen Insel Skye und die erste neue, die seit 190 Jahren dort gebaut wurde. Die Destillerie, die in Torabhaig in mühevoller Kleinarbeit errichtet wurde, ist zweifelsohne ein Kind ihrer Umgebung. Ziel der Restaurierung war es, die Geschichte der ursprünglichen Gemäuer, die aus den Steinen der nahegelegenen Burgruine Camus erbaut wurden, zu bewahren und zu neuem Leben zu erwecken. Das Ergebnis nach vier Jahren Investition ist mehr als eine Brennerei – es ist ein Zuhause mit Geschichte und Tradition.

Die neue Generation von Destillateuren

Torabhaig Single Malt Scotch schlägt einen neuen Weg in Sachen Whisky Making auf der Isle of Skye ein. Hinter der Produktion steht ein junges Team aus neun Brewern und Distillern, die alle auf Skye zu Hause sind. „Einige von ihnen waren völlig branchenfremd, brannten jedoch im wahrsten Sinne für die Herstellung eines Premium Whiskys“, so Neil Mathieson, CEO der Mossburn Distillers, dem Unternehmen hinter Torabhaig. „Wir hätten die Leitung einem Destillateurmeister übertragen können. Doch wir wollten die Tradition und das Wissen des Destillierens und Blendens weitergeben und eine neue Generation von Whisky Makern fördern.

Insgesamt vier Releases mit großem Finale

The Legacy Series verkörpert die Reise der Destillerie von den Anfängen 2017 bis zur „Volljährigkeit“, die für 2028 geplant ist und mit dem Torabhaig 10 Year Old gekrönt werden soll. Es sind vier Abfüllungen in der Serie vorgesehen, die jeweils unterschiedliche Facetten der Produktion und des Reifezyklus illustrieren. Der in Deutschland auf 3.600 Flaschen limitierte erste Release TORABHAIG THE LEGACY SERIES – 2017, Ende Februar 2021, war bereits nach kürzester Zeit vergriffen.

Nun folgt der zweite Release TORABHAIG THE LEGACY SERIES – ALLT GLEANN, mit 4.800 Flaschen. Auch er ist durch die enorme Nachfrage bereits überzeichnet. (UVP 59,99 € / 0,7 Liter, 46 % vol.)

TORABHAIG THE LEGACY SERIES – ALLT GLEANN ist ab 16. Juli 2021 im Fachhandel erhältlich.

Über Mossburn Distillers

Mossburn Distillers ist das Unternehmen hinter Torabhaig. Mossburn unterhält Niederlassungen im schottischen Jedburgh und Tweedbank sowie in London und ist bekannt für seine unabhängigen Abfüllungen, den Mossburn Signature Casks und Vintage Casks – darunter die Blended Malts Island und Speyside. 2013 wurde das Projekt Torabhaig von Mossburn ins Leben gerufen und begann zunächst mit der Renovierung des alten Gehöfts im gleichnamigen Ort. Nach vier Jahren der Restaurierung und Modernisierung ist Torabhaig seit Januar 2017 eine voll funktionsfähige Single Malt Destillerie.

Über Marussia Beverages Germany

Die Marussia Beverages Germany ist ein deutscher Distributeur für Wein, Schaumwein und Spirituosen. Das Sortiment umfasst mehrfach prämierte Marken wie Kleiner Klopfer, Schlumberger Austrian Sparkling, Torabhaig Single Malt Scotch Whisky, Mamont Vodka, Pallini Limoncello, Spitzmund New Western Dry Gin und Spitzmund Klötenköm Eierlikör. Marussia Beverages Germany ist Teil der Marussia Beverages Gruppe, ein internationaler Hersteller und Distributeur mit einem Jahresumsatz von 250 Mio. € im Jahr 2019. Gegründet von Dr. Frederik Paulsen, ist das Unternehmen mit Vertriebsgesellschaften in 12 Ländern direkt vertreten u.a. in den USA, Großbritannien, Frankreich, Russland, Schweiz, Österreich, Deutschland und den Niederlanden. Zudem unterhält die Unternehmensgruppe 15 Produktionsstätten und beschäftigt 940 Mitarbeiter weltweit.