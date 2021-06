PR: #refreshyourself: Das perfekte BBQ mit Jim Beam Whiskey Highballs als ideale Begleiter für den Grillabend

Sonne, BBQ und Jim Beam Whiskey Highballs: Diese Kombination stellt uns Beam Suntory Österreich für diesen Sommer unter #refreshyourself vor. Alles Weitere sowie einige spannende Highball-Ideen finden Sie folgend:

refreshyourself: Das perfekte BBQ mit Jim Beam Whiskey Highballs als ideale Begleiter für den Grillabend

Im heurigen Sommer freuen wir uns schon auf Whiskey-Drinks für jeden Geschmack. Ganz im Trend des Food Pairings, die richtige und passende Getränkewahl für das jeweilige Essen zu finden, präsentieren wir heute einige Ideen zum Thema Grillen mit Jim Beam Whiskey. Denn während man früher Whiskey als Digestif, nach dem Essen, reichte, gilt heute: Whiskey geht immer! Als erfrischender Aperitif genauso wie zum Whiskey-Tasting in einer gemütlichen Runde und später als perfekte und runde Begleitung zu Burger, Steaks und Co. Für den Aperitif, während das Fleisch am Grill brutzelt, empfehlen wir einen fruchtig, leichten Highball wie den Jim Beam Cranberry Highball. Im Prinzip kann man eine altbekannte Regel, wenn es um Getränkebegleitung zum Essen geht, auch auf Whiskey übertragen: „Je roter das Fleisch, desto dunkler und aromatischer der Whiskey“. Zu einem Fisch sollte man sehr weiche und helle Whiskeys nehmen. Zu einem schönen Rindersteak passen dann schon intensivere und rauchige Whiskeys, aber auch süßliche wie der Jim Beam Honey.

Jim Beam Honey versüßt den Sommer mit erfrischenden Mischungen!

Jim Beam® Honey ist eine köstliche Kombination aus edlem Honig-Likör und unverfälschtem Jim Beam® Bourbon. Zusammen ergeben sie eine leichte, samtige Süße, die man pur genießen kann, die aber auch kräftig genug ist, um sich in einem Cocktail zu behaupten. Geheimtipp: Für die besonders süße, sommerliche Note Jim Beam® Honey mit Ginger Ale und Orangenzeste ist der neue, fruchtige Cocktail mit dem besonderen, sommerlich-lieblichem Etwas.

Cool Down: „Jim Beam Cranberry Highball“ mit Cranberry Sirup

In diesem Highball ergänzen sich die weichen Bourbon-Karamelltöne und dessen natürliche Süße mit den leicht herb-säuerlichen Cranberries zu einem ausbalancierten und harmonischen Geschmack. Preiselbeere und Cranberry sind übrigens nicht dasselbe! Die beiden Früchtchen werden gerne in einen Topf geworfen. Viele denken, Preiselbeere wäre einfach die deutsche Übersetzung von Cranberry. Tatsächlich aber sind die beiden Pflanzen zwar eng verwandt, unterscheiden sich aber in einigen Punkten. Cranberries werden ungefähr so groß wie Kirschen und sind damit wesentlich größer als die erbsengroßen Preiselbeeren. Geschmacklich sind sie sich sehr ähnlich: Sie haben einen herben-säuerlichen und leicht bitteren Geschmack. An heißen Tagen kann ein leichter Bitterton den Gaumen beleben. Denn ähnlich wie Säure ist der Geschmack „bitter“ ein idealer Sommergeschmack. Passiert das im Zusammenspiel mit Säure und der natürlichen Süße von Jim Beam, steht der absoluten Erfrischung nichts im Weg!

Jim Beam Cranberry Highball

Bild: © Beam Suntory

Zutaten:

30 ml Jim Beam

120 ml Soda

20 ml Cranberry-Sirup

Garnitur: Zitronenspalte

Zubereitung:

Glas, Soda und Jim Beam kühlen Jim Beam und Cranberry-Sirup in das Glas geben und umrühren

Sommer, Sonne und Wochenende. Highballs feiern das Leben. Und zwar mit Stil.

Whiskey Highballs – unendlich viele Varianten für jeden Geschmack!

#refreshyourself

Gutes Eis, Whiskey, eiskaltes Wasser– ein moderner Klassiker. Der Whisky Highball hat sich in den letzten 150 Jahren kaum verändert. Einfach herzustellen und gleichzeitig die Basisrezeptur für kreative Ideen, Garnierungen und individuelle Serves! Whiskey gibt es in vielen Varianten und wir genießen ihn im Sommer 2021 nicht nur pur auf Eis sondern als leichten, erfrischenden Drink zum Grillen. Jim Beam ist ein weicher und gut ausbalancierter Whiskey, perfekt geeignet für die verschiedensten Cocktail-Variationen.

Erfrischend und nicht zu süß. Man kann einen der beliebtesten Whiskeys Österreichs auch einfach mit Cola gemischt genießen. Praktisch und unkompliziert und perfekt für das gemütliche Get Together mit Freunden! Mit Soda, Ingwersticks oder auch Ginger Ale gelingen weitere Highballs für jeden Geschmack und als passende Begleiter zum perfekten Grillvergnügen.

Zitrusfrüchte und Kräuter sorgen für die optische und geschmackliche Krönung. Mit Jim Beam gelingt der perfekte „Jim Beam Zitronen Highball“ mit Zitronensaft, Zuckersirup und Soda oder einfach mit Soda und Limetten- sowie Zitronenspalten („Jim Beam klassischer Highball“). Perfekt ergänzt wird der Highball auch mit Zuckersirup und Minze („Jim Beam Limette und Minze Highball“). Varianten zum klassischen Highball mit Soda sind „Jim Beam Cola“, „Jim Beam Ginger Ale“ oder „Jim Beam Tonic“, der „Kentucky Splash“ gelingt mit Lime Cordial (gesüßtem Limettensaft).