Nach dem Auftakt der Jim Beam Welcome Sessions in Leipzig mit Popmusiker Mike Singer (wir berichteten) fanden diese nun ihrem Abschluss. In Köln trat der DJ und Produzent Topic in der Kölner Wassermannhalle vor 1.200 Musikfans aus.

Mehr zu diesem Finale lesen Sie in der Presseaussendung, die wir von Jim Beam Deutschland erhalten erhaben, die Atmosphäre dieses Events können Sie in der danach folgenden Bildergalerie nachvollziehen:

Jim Beam Welcome Sessions feiern großes Finale mit Topic: Über 1.200 Musikfans erleben einzigartiges Live-Set in Köln

Pulsierende Beats, außergewöhnliche Momente mit Topic und erfrischende Drinks – Jim Beam Welcome Sessions sorgen für einmaliges Musikerlebnis.

Köln, 28. August 2023 – Für einen energiegeladenen Auftritt, mitreißende Beats und eine großartige Stimmung sorgte Topic am vergangenen Donnerstag in der Kölner Wassermannhalle. Der DJ und Produzent schaffte mit seinem Gig in besonderer Atmosphäre einen unvergesslichen Abend für über 1.200 Musikbegeisterte.

Jim Beam Welcome Session mit Topic – packende Beats sorgen für einladende Stimmung Topic zählt mit Hits wie „Breaking Me“ und „Your Love“ zu einem der weltweit gefragtesten DJs. Seine Hit-Single „Breaking Me“ erreichte allein 6 Milliarden Streams weltweit. Der aus Nordrhein-Westfalen stammende DJ etablierte sich durch seine einzigartigen Shows in der Elektroszene und ist mittlerweile mehrfach international prämiert.

Bei der Jim Beam Welcome Session in Köln erlebten über 1.200 Musikfans den gebürtigen Solinger hautnah in einzigartiger Atmosphäre. „Ich liebe es, mit meiner Musik gemeinsame Momente zu schaffen. Für mich gibt es nichts Besseres, als mit meiner Community zu feiern und diese positiven Emotionen aufzunehmen. Events wie die Jim Beam Welcome Sessions sind perfekt dafür“, so Topic über seine Performance.

Bei großartigen Sounds in bester Gesellschaft dürfen kühle Drinks für einen gelungenen Abend nicht fehlen. Besonders der sommerliche In-Drink Jim Beam Sunshine Fizz, bestehend aus dem ganz neuen Bourbon Jim Beam Sunshine Blend, Grapefruit Limonade und Eis, begeisterte das Publikum. Für weitere Genussmomente sorgten andere vielfältige Serves, wie Jim Beam Cola und Jim Beam Lime Splash, sowie die beliebten Drinks aus der Dose.

Nach dem Auftakt in Leipzig mit Popmusiker Mike Singer feierte Jim Beam mit der Live-Session von Topic den Abschluss des diesjährigen Musiksommers: Zusätzlich zum eigenen Eventformat der Welcome Sessions war Jim Beam in diesem Jahr auf vier Festivals vertreten.

Alle Highlights zu den Events zum Nacherleben gibt es unter: www.alwayswelcome.de oder auf Instagram @jimbeam_de.