Serge verkostet: Mortlach

Wir werden hier an dieser Stelle erst gar nicht versuchen, die 2,81-fache Destillation der Mortlach Distillery aus der Speyside detailliert zu erklären. Nur ganz kurz zusammengefasst: Das Besondere ihrer Whisky-Herstellung liegt in der Kombination verschiedener Destillationen, deren Anzahl nicht 2 oder 3 ergibt, sondern 2,81.

Sieben unabhängige Abfüllungen aus der auch Beasts of Dufftown genannten Brennerei bilden die heutige Verkostung für Serge Valentin. Diese wissen zu gefallen und erhalten Benotungen bis an die 90-Punkte-Grenze.

Morgen wird wohl eine weitere Mortlach-Session auf Whiskyfun erscheinen, hier die heutige in unserer Übersicht:

Abfüllung Punkte

Mortlach 10 yo 2012/2022 (48.5%, Decadent Drinks, Equinox & Solstice, 2-year sherry finish) 88 Mortlach 10 yo (42.5%, Jean Boyer, Best Casks of Scotland, Re-coopered hogsheads, 1,000 bottles, +/-2015) 83 Mortlach 10 yo 2012/2022 (48%, Artist Collective, LMDW) 89 Mortlach 12 yo 2007/2021 ‚The Year of the Ox‘ (52.3%, Hunter Laing for Precious Liquors, 250 bottles) 87 Mortlach 10 yo 2012/2022 ‚Plume‘ (58%, Signatory Vintage for La Maison du Whisky, Antipodes, first fill sherry finish, cask #5) 89 Mortlach 22 yo 1998/2020 (56.4%, Sansibar, sherry butt, 347 bottles) 83 Mortlach 13 yo 2009/2022 (59.1%, Hunter Laing, The First Editions, Whisky Shop Zurich, Switzerland, refill hogshead, cask #HL 19266, 263 bottles) 85