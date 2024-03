TTB-Neuheit: Mortlach Begin X Starck – Barley Spirit

Haben wir unlängst noch über einen neuen Whisky (Mortlach Beyond X Starck) aus der Zusammenarbeit zwischen der Speyside-Brennerei Mortlach und dem Designer Philippe Starck berichtet, so haben wir jetzt noch ein zweites Kind dieser im November des Vorjahrs angekündigten Liaison in der us-amerikanischen TTB-Datenbank entdeckt: Den Mortlach Begin X Starck – Barley Spirit.

Dem Label zu entnehmen ist, dass es sich wohl um einen New Make oder ein noch nicht lange gereiftes Gerstendestillat handelt. Abgefüllt wird in eine kleine Flasche, 200ml, und das mit 55,4% vol. Alkoholstärke. In den Handel scheint der Mortlach Begin X Starck – Barley Spirit jedenfalls zu kommen – für einen Verkauf im Besucherzentrum, um die Ursprünge des Destillats zu erkunden, fehlt ein solches bei Mortlach nämlich.

Wir sind uns sicher, in absehbarer Zeit mehr darüber erfahren und mit Ihnen teilen zu können, bis dahin hier einmal die Etiketten für Sie:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.