Im August des Vorjahrs war das großem Finale der Jim Beam Welcome Sessions 2023 (wir berichteten hier). Und weil Erfolgreiches nach einer Fortsetzung förmlich verlangt, wird es auch in diesem Jahr wieder Jim Beam auf den größten Festivals Deutschlands geben – und eine große Abschluss-Session am 20. September 2024 in Köln mit rund 2.000 Gästen.

Wie man sich die Chance auf ein Ticket dafür sichern kann und welche Acts die Fans dort erwarten, hier in der Pressemitteilung, die wir von Jim Beam erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Jim Beam feiert auf Deutschlands größten Festivals und präsentiert legendäre Welcome Session mit Topic und Bunt

Von Rock am Ring bis Parookaville – mit Jim Beam die musikalischen Highlights der Festival-Season erleben. Einmaliges DJ Line-Up auf der diesjährigen Welcome Session beschließt den Jim Beam Musik-Sommer 2024 am 20. September in Köln.

Packende Musik, die zum Tanzen verleitet, sommerlicher Vibe mit dem Lieblings-Drink in der Hand und dieses ganz besondere Gemeinschaftsgefühl – die Jim Beam Festival-Season steht vor der Tür. Unter dem Markenmotto „People Are Good For You” verspricht der Sommer einzigartige gemeinsame Momente und zahlreiche musikalische Highlights. Ob auf Deutschlands größten Festivals oder der diesjährigen Welcome Session – Jim Beam bringt Menschen zusammen, um gemeinsam den musikalischen Sommer 2024 zu feiern.

Musik verbindet, Gemeinschaft erleben – auf Deutschlands Festivals

Musik hat die Kraft, Menschen zu verbinden und Erinnerungen zu schaffen, die ein Leben lang bleiben. Dieses unbeschreibliche Gemeinschaftsgefühl erleben Besucher*innen gemeinsam mit Jim Beam auf den Top-Festivals Deutschlands – Rock am Ring, Hurricane Festival, Parookaville und Glücksgefühle Festival. Verteilt auf drei Ebenen bietet der Jim Beam Festival-Stand mit einem sommerlichen Vibe und verschiedenen Attraktionen ein einzigartiges Ereignis für alle Besucher*innen. Besonderes Highlight: Neben den etablierten Jim Beam Resident DJs werden zwei Special Gigs mit renommierten Artists auf dem Hurricane Festival und Glücksgefühle Festival für mitreißende Beats und eine unvergleichliche Atmosphäre sorgen. Für alle, die nicht vor Ort sein können, bietet Jim Beam eine umfassende Social-Media-Begleitung über Instagram, die die Music-Moments 2024 zur gesamten Community bringt.

Erfrischende Vielfalt: Von Klassikern bis hin zum perfekten Aperitif Jim Beam Sunshine Fizz

An den Jim Beam Bars erwartet die Besucher*innen eine Auswahl an vielseitigen Drinks. Vom Klassiker Jim Beam & Cola, bis hin zu fruchtigen Longdrinks und dem sommerlichen Aperitif-Highlight Jim Beam Sunshine Fizz – gemixt aus Jim Beam Sunshine Blend™, Grapefruit-Limonade und Eis. Hier ist für jeden Geschmack der Festival-Drink 2024 dabei. Angelehnt an eine klassische Bar, ist der Jim Beam Festival Stand nicht nur der Ort für leckere Drinks, sondern lädt zum Verweilen, Sonne Tanken und Feiern ein. Zudem können die Besucher*innen den Blick über das Festivalgelände von der dritten Ebene aus in vollen Zügen genießen.

Jim Beam feiert einmalige Music Session mit Topic, Bunt. und 2.000 Personen in Köln

Mit der Jim Beam Welcome Session am 20. September 2024 in Köln wartet ein eigenes Brand Event als Höhepunkt der Festival-Season. Rund 2.000 Besucher*innen lädt die weltweite Nummer 1 unter den Bourbon Whiskeys ein, um mit internationalen Top-DJs zu feiern. In diesem Jahr mit einem außergewöhnlichen Line-Up: Nach der legendären Jim Beam Welcome Session im Vorjahr wird auch in 2024 Topic, als einer der erfolgreichsten DJs und Produzenten Deutschlands, das Publikum mit packenden Beats mitreißen. Begleitet wird Topic von einem der vielversprechendsten Newcomer-DJs der Szene: Bunt.. Schon jetzt ein unvergesslicher Music-Moment, der garantiert in Erinnerung bleibt.

Jetzt einen der Plätze für die diesjährige Welcome Session sichern

Musikfans haben ab sofort die Möglichkeit, sich die Chance auf eine Teilnahme an der diesjährigen Jim Beam Welcome Session zu sichern: www.always-welcome.de Darüber hinaus gibt es In diesem Jahr die Möglichkeit, Tickets direkt auf den Festivals zu gewinnen. Noch mehr Informationen und Impressionen vom Jim Beam Musik-Sommer gibt es auf dem Jim Beam Instagram Kanal (jimbeam_de).