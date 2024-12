Suntory Global Spirits Xmas-Guide: Teil 3 – Jim Beam Flavors (mit Rezepten)

Mehr Auswahl macht die Entscheidung für Weihnachtsgeschenke nicht einfacher – mehr Information aber schon. Hier zum Beispiel informiert Suntory Global Spirits über Spirited Drinks von Jim Beam, eine Gattung, über die wir hier bei Whiskyexperts ab und zu berichten (so wie über Ready To Drink), wenn sie mit Whiskymarken in Verbindung stehen. Sie eignen sich zum Beispiel hervorragend für Highballs und damit für Momente, wo man gerne mal weniger Alkohol will.

Hier also der letzte Teil unseres Suntory Global Spirits Geschenk-Guides, der unter die Rubrik „Lifestyle" fällt und sich den Jim Beam Flavors widmet.

Jim Beam Flavors – Tradition trifft Innovation

Jim Beam – der weltweite bekannte Bourbon – überzeugt seit über 200 Jahren mit einzigartiger Handwerkskunst und raffinierten Geschmacksnoten. So schafft es die Marke immer wieder aufs Neue, ein Stück Kentucky direkt nach Österreich zu bringen. Neben den klassischen Bourbons umfasst das Jim Beam-Portfolio auch geschmackvolle Flavor-Varianten wie Jim Beam Apple, Jim Beam Honey und Jim Beam Black Cherry, die durch eine Verschmelzung von Bourbon mit köstlichen Likören bestechen.

Das Highlight? Highballs!

Ganz klar – die Jim Beam Flavors eignen sich ideal für die Zubereitung eines Highballs. Ob mit Ginger Ale, Soda und Zitrone, Apfelsaft und Co – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Erfrischende und vollmundige Highballs mit nur wenigen Handgriffen schmecken jedem – perfekt für genussvolle Abende mit Freund:innen oder als abwechslungsreiche Alternative zum klassischen Aperitif.

Jim Beam Apple – Wie frisch gepflückt

Fruchtig und rauchig, weich und dezent – Jim Beam Apple vereint die kräftige Seele von Bourbon mit dem süßen Aroma von grünem Apfel. Die perfekt ausgewogene Kombination aus Apfel-Likör und dem Kentucky Straight Bourbon Whiskey sorgt für eine knackig-frische Geschmacksexplosion aus grünem Apfel und einem warmen Bourbon-Abgang. Ob pur, auf Eis, im Highball oder als Longdrink – Jim Beam Apple ist ein wahrer Alleskönner.

Jim Beam Honey – Süß wie Honig

Nicht zu süß und trotzdem mit der charakteristischen Note von Honig besticht Jim Beam Honey mit einem perfekt ausbalancierten Geschmacksbild aus Kentucky Straight Bourbon-Whiskey und goldenem Honig. Zusammen ergeben die Aromen eine leichte, samtige Süße, die man pur genießen kann, die aber auch intensiv genug ist, um sich in einem Cocktail zu behaupten. Auch köstlich – pur auf Eis, mit Ginger Ale oder mit Apfelsaft und Sodawasser.

Jim Beam Black Cherry – Eine köstliche Kombination

Wenn Kentucky Straight Bourbon Whiskey auf Kirsche trifft, entsteht eine einzigartige Geschmackskombination. Ausgewogen im Aroma und warm und zugleich weich im Abgang, ist Jim Beam Black Cherry ein Klassiker der Jim Beam Flavors. Beliebt und bekannt wurde er durch die Balance aus weichen Kirscharomen, untermalt von den traditionellen Eichennoten des Bourbons. Als authentischer Jim Beam hat er selbstverständlich auch seine wilden Wurzeln über die Zeit nicht verloren. Pur ist er genauso fantastisch wie als Mischung mit Cola, Ginger Ale oder Soda.

Rezeptideen:

Jim Beam Apple Highball

Zutaten:

1 Teil Jim Beam Apple

4 Teile Tonic Water

Apfelspalte

Eiswürfel

Zubereitung:

Die Zutaten in einem hohen Highball-Glas über das Eis geben. Mit einer Apfelspalte garnieren und genießen.

Jim Beam Black Cherry Highball

Zutaten:

1 Teil Jim Beam Black Cherry

4 Teile Soda

Kirsche

Eiswürfel

Zubereitung:

Die Zutaten in einem hohen Highball-Glas über das Eis geben. Mit einer Kirsche garnieren und genießen.

Jim Beam Honey Highball

Zutaten:

1 Teil Jim Beam Honey

4 Teile Ginger Ale

Zitronenspalte

Eiswürfel

Zubereitung:

Die Zutaten in einem hohen Highball-Glas über das Eis geben. Mit einer Zitronenspalte garnieren und genießen.

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. USt.:

Jim Beam Apple, 70 cl: 18,49 Euro*

Jim Beam Honey, 70 cl: 18,49 Euro*

Jim Beam Black Cherry, 70 cl: 18,49 Euro*

* Die Preisgestaltung obliegt dem Handel.

Die Jim Beam Flavors sind im ausgewählten Fachhandel erhältlich.