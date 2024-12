Suntory Global Spirits Xmas-Guide: Teil 2 – Laphroaig

Mehr Auswahl macht die Entscheidung für Weihnachtsgeschenke nicht einfacher – mehr Information aber schon. Hier zum Beispiel informiert Suntory Global Spirits über Laphroaig, die Kultmarke von der Insel Islay, der für viele der Inbegriff eines rauchigen Whiskys ist- und an dem sich die Geister scheiden. Denn mit seinem medizinischen Torfrauch wird er entweder geliebt, oder abgelehnt.

Hier jedenfalls der zweite Teil unseres Suntory Global Spirits Geschenk-Guides, der unter die Rubrik „Premium“ fällt. Den Teil „Luxus“ mit Hibiki finden sie hier, der Teil „Lifestyle“ folgt:

Peat, Salt & Fire: Laphroaig® Whisky

Die bodenständige schottische Whisky Brennerei mit einer über zwei Jahrhunderte währenden Geschichte, steht für den kompromisslosen Islay-Malt, der sich durch Intensität und Komplexität im Geschmack auszeichnet. Seit der Gründung im Jahr 1815 an der Südküste der malerischen Insel Islay hat sich Laphroaig einen Ruf für außergewöhnlichen Whisky und unvergleichliche Tradition erarbeitet.

Laphroaig ist das Ergebnis einer 200 Jahre währenden Vision leidenschaftlicher Menschen und ihres kompromisslosen Glaubens daran, was Whisky sein und wie Whiskey schmecken sollte. Das Ergebnis sind feinste getorfte Islay-Malzwhiskys, die weltweit bekannt für ihren unverwechselbaren Geschmack sind: Eine salzige Meeresbrise sowie komplexe Nuancen von Torf und Feuer. Die Brennerei verpflichtet sich seit ihrer Gründung zur Herstellung eines Whiskys, der nicht nur für höchste Qualität, sondern auch für Authentizität und einen kompromisslosen torfigen Charakter einsteht. Es ist ein Whisky-Erbe, das von Familie, Freundschaft und Tradition geprägt ist.

Eine Gemeinschaft von Familie und Freunden

Laphroaig ist mehr als eine Whiskymarke. Es ist ein Erbe, das über Generationen, mit dem Versprechen unvergleichlichen Whisky zu schaffen, weitergegeben wurde. Der Charakter des Whiskys wurde dabei stets durch die Eigentümer:innen beeinflusst, blieb aber seinen Grundpfeilern – Peat, Salt & Fire – immer treu. Nach der Gründung durch die Brüder Donald und Alexander Johnston, wurde unter dem Visionär Ian Hunter die Qualität gesteigert und die Destillerie weiter ausgebaut. Im Anschluss etablierte Bessie Williamson, die erste weibliche Brennereibesitzerin, den House Style und von Ian Henderson wurde mit der Gründung des Programms „Friends of Laphroaig“ ein Gefühl für kollektives Eigentum aufgebaut. Im Jahr 1994 ins Leben gerufen, ist Laphroaig stolz darauf, S.M. King Charles als einen der ersten Freunde des Whiskys zu wissen, und hat das Programm seitdem zu einer globalen Gemeinschaft von Whisky-Liebhaber:innen aus über 170 Ländern ausgebaut.

Der Einfluss der schottischen Insel Islay & die Verbindung zur kulinarischen Welt

Das Land, der Fluss, die Küste: Das Terroir – nämlich The Hollow Broad Bay – ist für den Laphroaig Whisky entscheidend, denn die geografischen Eigenschaften tragen in hohem Maße dazu bei, was Laphroaig so besonders macht, und stellen so die enge Verbindung zur Gastronomie her.

Sei es das Wasser aus der Kilbride Quelle, das für unverwechselbaren Geschmack sorgt, die Torfmoore mit ihrer einzigartigen Zusammensetzung aus Heidekraut, Flechten, Seegras und Moos, aus welchen bei der Verbrennung der markante Islay-Torf entsteht, oder die salzige Meeresbrise sowie das Klima des Atlantiks – alle diese Eigenschaften tragen zu dem so charakteristischen Geschmack der Whiskys bei und sind das markanteste Unterscheidungsmerkmal zu Torf vom schottischen Festland.

Die Grundpfeiler „Peat, Salt & Fire“ sind aber nicht nur das Geheimnis des besonderen Geschmacks von Laphroaig, sondern bilden zugleich die Brücke zur kulinarischen Welt: So spiegelt sich „Peat“ in Geschichten rund um die Herkunft von Lebensmitteln wider, wo Qualität und Rückverfolgung eine wesentliche Rolle einnehmen, während „Salt“ für eine Infusion des Geschmacks steht und Menüs inspiriert, wo Meer und Land aufeinandertreffen. Durch das Kochen über offenem Feuer – als Hommage an die Mälzer auf Islay, die früher auf Toröfen kochten – und Zubereitungsweisen, die die Prozesse von Malzböden widerspiegeln (z.B. Temperaturkontrolle oder das Rösten am Spieß), wird „Fire“ in der Gastronomie wiedergefunden.

Das Trinkerlebnis

Die Grundlage aller Whiskys von Laphroaig ist die originale Abfüllung des Laphroaig 10. Der Whisky wird aus gemälzter Gerste geschaffen, die zuerst über Torffeuer kalt geräuchert wird, wie es nur von einer Handvoll Brennereien gehandhabt wird. Das Ergebnis nach 10 Jahren Ruhe in ex-Bourbon Fässern sind Geschmacksnoten aus markantem Torf, einem Hauch Seetang und einer überraschenden Süße, welche die Natur von Islay charakterisieren. Der klassische Geschmack gilt als Inspiration für jede Variation im Repertoire der Whisky Marke. Und davon gibt es so einige: Sei es der Laphroaig Select, der durch die Verschmelzung von Reifungsstilen und verschiedenen Eichenholz-Einflüssen eine feine Mischung darstellt, oder der Laphroaig Quarter Cask, der mit einer weichen, samtigen und etwas milderen Note brilliert.

Um die natürlichen Ressourcen, auf die Laphroaig in der Whisky-Herstellung angewiesen ist, zu schützen und die eigenen Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, stellte die Whisky- Marke dieses Jahr ein überarbeitetes, nachhaltigeres Design seiner ikonischen Verpackung vor. Die neue Verpackung wird die Kohlendioxidemissionen der Marke um 30 % reduzieren und unterstützt die Proof Positive Nachhaltigkeitsstrategie von Beam Suntory sowie die langfristige Verpflichtung, bis 2040 in der gesamten Wertschöpfungskette Netto-Null- Emissionen zu erreichen.

