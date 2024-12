Winter Cocktail: Proper Maple old Fashioned

Von Proximo, dem Unternehmen hinter Whiskymarken wie Bushmills und Proper No. Twelve, haben wir zwei winterliche Cocktail-Rezepte erhalten, die wir gerne in der Vorweihnachtszeit mit Ihnen teilen wollen.

Heute, nach dem Espresso Bush-tini von gestern, folgt eine weitere Variante eines Klassikers, der Proper Maple Old Fashioned. Viel Vergnügen beim Nachmixen und viel Freude beim verantwortungsvollen Genießen:

Proper Maple Old Fashioned

Weihnachten und Silvester sind der perfekte Zeitpunkt um gemeinsam mit Familie und Freund*innen das Jahr zu reflektieren und auf die kleinen und großen Erfolge anzustoßen. Und das geht natürlich am Besten mit Proper No. Twelve – in Form eines Proper Maple Old Fashioned. Der ist nicht nur schnell zubereitet, sondern sieht auch noch feierlich schick aus. Und ist mit seinem süßlich-herben und weichen Geschmack ein Drink, der vermutlich den Meisten schmeckt.

60 ml Proper No. Twelve

2 TL Ahornsirup

3 dashes Schokoladen Bitters

Garnitur: Orangenschale und Maraschinokirsche

Glas: Tumbler

Den Ahornsirup, die Schokoladenbitters und einen Schuss Wasser in ein Mixing-Glas füllen. Mit Eis auffüllen und den Proper No. Twelve Irish Whiskey hinzugeben. Kalt rühren. Währenddessen einen großen Eiswürfel ins Gästeglas geben. Den Cocktail ins gekühlte Gästeglas strainen. Mit Orangenschale und Maraschinokirsche garnieren