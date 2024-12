Wu DRAM Clan und Kirsch Import bringen eine Kultmarke zurück nach Deutschland: Der Willett 7-Year-Old Family Estate Single Barrel Rye Whiskey ist ab heute am Nachmittag über Kirsch Import für Händler beziehbar – und später dann für die Konsumenten bei den Fachhändlern Ihres Vertrauens.

Wu Dram Clan hat uns zu dieser auf 207 Flaschen limitierten Abfüllung die nachfolgende Pressemitteilung gesendet, in der Sie sich bereits über den Willett 7-Year-Old Family Estate Single Barrel Rye Whiskey informieren können:

Das Warten hat ein Ende: Willett Whiskey kehrt nach 17 Jahren nach Deutschland zurück

03.12.2024



Nach 17-jähriger Pause bringt die legendäre Willett Distillery ihre erlesenen Whiskeys wieder auf den deutschen Markt. Mit der Veröffentlichung des Willett 7-Year-Old Family Estate Single Barrel Rye Whiskey feiern Wu DRAM Clan und Kirsch Import ein besonderes Highlight, das Liebhabern eine Whiskey-Erfahrung von unvergleichlicher Qualität und Seltenheit bietet.

Die Willett Distillery, seit ihrer Gründung 1936 in Bardstown, Kentucky, in Familienhand, steht für ihre kunstvolle, handwerkliche Herangehensweise an die Whiskeyherstellung. Bekannt für ihre komplexen und tiefgründigen Aromen, sind Willett Bourbons und Ryes zu einem Maßstab in der Welt des feinen Whiskeys geworden. Ihre Rückkehr nach Deutschland markiert einen historischen Moment für Sammler und Kenner.

Diese exklusive Abfüllung, mit größter Sorgfalt und Expertise hergestellt, ehrt das bleibende Erbe von Willett. Sie reifte 7 Jahre in neuen amerikanischen Weißeichenfässern und wird mit stolzen 54,7 % Vol. (Cask Strength) unfiltriert abgefüllt. Dieser Rye spiegelt den Geist amerikanischen Whiskeys wider: würzig, nussig und kraftvoll.

Details zum Willett 7-Year-Old Family Estate Rye Whiskey

Herkunft: Kentucky, USA

Kentucky, USA Fasstyp: Neue amerikanische Weißeiche

Neue amerikanische Weißeiche Fassnummer: 22611

22611 Verfügbare Flaschen: 207

207 Alkoholgehalt: 54,7 % (Cask Strength)

54,7 % (Cask Strength) Volumen: 0,7L

0,7L Nicht kältefiltriert & natürliche Farbe

UVP: 239 €

Eine Hommage an die Whiskey-Tradition

Die Veröffentlichung dieses Single Barrel Rye ist nicht nur ein neues Kapitel für Willett in Deutschland, sondern auch eine herzliche Hommage an Heinz Taubenheim, einen Bourbon-Enthusiasten und geschätztes Mitglied der Whiskey-Community. Heinz’ Leidenschaft für Willetts Kunst und seine legendären Fassauswahlen haben bei Sammlern und Kennern weltweit Spuren hinterlassen.

„Ich werde Taubis’ Wärme und Großzügigkeit nie vergessen, als er seine wertvollen Willett-Auswahlen mit mir teilte, die meinen Maßstab für Bourbon und Rye setzten,“

erinnert sich Boris, Mitglied des Wu DRAM Clans.

„Diese Abfüllung bringt jene Magie zurück, ehrt sein Andenken und den bemerkenswerten Geist von Willett.“

meint Sebastian Jaeger vom Clan.

Verfügbarkeit

Mit nur 207 verfügbaren Flaschen ist der Willett 7-Year-Old Family Estate Single Barrel Rye Whiskey ein wahres Sammlerstück. Diese exklusive Abfüllung ist ab sofort für Händler über Kirsch Import (dort bitte keine Privatanfragen) erhältlich. Schnell zugreifen, um sich eine Flasche dieses ikonischen Whiskeys für Ihre Kunden zu sichern.

Für weitere Informationen sowie Bestellungen wenden Sie sich an KIRSCH IMPORT (www.kirschwhisky.de).