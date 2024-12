Neu aus der Destillerie Rogner im Waldviertel: Special Rye Whisky 17&26

Ein Blend aus zwei Rye Whiskys der Waldviertler Destillerie Rogner verspricht jetzt allein schon durch sein Alter ganz besondere Geschmacksnuancen: Der Rogner Special Rye Whisky 17&26 stammt aus verschiedenen ex-Bourbonfässern und reifte einmal 17, im anderen Fass 26 Jahre – um die letzten beiden Jahre jeweils in einem Oloroso Quarter Cask zu verbringen. Abgefüllt ist er mit 46,8% vol. Alkoholstärke.

Erhältlich sind die insgesamt 360 Flaschen dieses aussergewöhnlich lange gereiften Rye Whiskys online im Destillerieshop – untenstehend finden Sie Infos zum Rogner Special Rye Whisky 17&26, samt den Tasting Notes:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Special Rye Whisky 17&26

17&26 Jahre durfte dieser Whisky seinen Charakter verändern. Es ist wie bei uns Menschen, wir verändern uns, wir fokussieren uns mit zunehmendem Alter, oft auf das wesentliche im Leben. So ist es auch bei diesem Whisky, er reifte über viele Jahre in Ex Bourbon Fässern und bezog dadurch etwas wesentliches, Reife und Charakter. Den letzten Schliff die Feinheit, den Tupfen auf dem i, bekam er die letzten Jahre in einen Oloroso Fass mit 130 Litern (Quarter Cask). Dieser Whisky ist vollendet, er hat das Wesentliche erreicht. Daher muss er jetzt in die Flasche, zum Genießer, zum Liebhaber des besonderen Tropfens.

Farbe: Bernstein

In der Nase: Würze, Sandelholz, Zeder und ein Hauch von Zitrus.

Am Gaumen finden sich Aromen von kandierten Orangen, Cremigkeit von Milchschokolade und ein Hauch von süßer Roggenwürze, Nuancen von Pfeifentabak und Leder.

Der Abgang ist präsent vielschichtig und reich an Extrakten mit einem Hauch der Würzigkeit von Roggen.

Der Whisky ist ab sofort im Onlineshop der Destillerie verfügbar – solange der Vorrat reicht.