Proper No. Twelve Whiskey distanziert sich von Conor McGregor nach Urteil wegen sexuellem Mißbrauchs – verliert Listungen

Proper No. Twelve, der vor allem in den USA extrem erfolgreiche Whiskey, der von Conor McGregor im Jahr 2018 ins Leben gerufen und 2021 von ihm für 600 Millionen Dollar an Proximo verkauft wurde, muss mit schweren Turbulenzen kämpfen, nachdem der Martial Arts Fighter vor einem Zivilgericht in Irland für ein Vergewaltigungsdelikt nicht rechtskräftig eine Geldstrafe von 400.000 Dollar bezahlen muss (Conor McGregor hat angekündigt, in Berufung zu gehen und gibt an, dass alle Handlungen an besagten Abend einvernehmlich geschahen, was alle anwesenden Zeugen unter Eid beschworen).

Markenbesitzer Proximo hat in einem Statement bekanntgegeben, dass man weder Namen noch Bild von Conor McGregor weiter für die Marke verwenden wird und man sich in aller Deutlichkeit von ihm distanziert.

„Since 2021, Proximo Spirits has been the 100 per cent owner of Proper No. Twelve Irish Whiskey. Going forward, we do not plan to use Mr. McGregor’s name and likeness in the marketing of the brand.“ Statement Preoximo

In Irland wird Proper No. Twelve derweilen von mehreren großen Handelsketten nach einem Aufruf des Rape Crisis Network Ireland aus dem Sortiment genommen worden, ebenso wie eine Biermarke, für die Conor McGregor ebenfalls die Gallionsfigur ist. Auch aus dem Videospiel „World of Assatination 4“ wird seine Figur entfernt werden.

Conor McGregor. By Andrius Petrucenia – UFC 189 World Tour Aldo vs. McGregor London 2015, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42073993