Jim Beam erklärt die “7 Stages of Defeat”

Eine neue Kampagne für Fans des American Football stellt Jim Beam vor. Diese begleitet die diesjährigen NFL Divisional Playoffs (diese fanden am vergangenen Wochenende statt), Championship Games und den Super Bowl am 10. Februar in New Orleans. In einer Partnerschaft mit dem Komiker, Autor und Produzenten Keegan-Michael Key werden die “7 Stages of Defeat” dargestellt. Diese werden als Schock, Verleugnung, Wut, Verhandeln, Leid, Wiederaufbau und Akzeptanz definiert. Und in einem ersten Video, welches Sie auch auf Youtube finden, humorvoll dargestellt:

Die Kampagne begleitete eine Verlosung von “care packages”. Diese beinhalten Giveaways, die direkt mit jeder der sieben Phasen der Niederlage verbunden sind. Wer diese gewann, fand dort amüsante Kleinigkeiten wie eine Wackelkopffigur, einen Mini-Schokoladen-Footbal mit einen Mini-Hammer, eine Kerze mit Bourbonduft und eine Notiz von Key. Als langjähriger Fan der Detroit Lions kann er momentan sicherlich fundiert etwas zu den sieben Stufen einer Niederlage beitragen.