In ihrer Brennerei Benromach belebte Eigentümer Gordon & MacPhail den alten, leicht getorften Speyside-Stil wieder. Wie der Malt Whisky der Destillerie ohne den Einfluss von Torf schmeckt, zeigt sie mit ihrem Benromach Contrasts: Unpeated (wir stellten Ihnen die Abfüllung im vergangenen Oktober vor). Der Single Malt reifte in Bourbon- und Sherry-Fässern, mit einem Alter von 9 Jahren fand der Whisky dann mit 46 % Vol. seinen Weg in die Flasche. Benromach Contrasts: Unpeated erreicht jetzt über den Importeur und Distributor Kirsch Import den Markt in Deutschland, und ist hier mit einer UVP von 59,90 Euro erhältlich.

Benromach setzt Kontraste: Unpeated aus dem Sherry & Bourbon Cask

Stuhr, 24.01.2025 Der authentische Single Malt Benromach ist bei Whisky-Fans als ausgewogen, doch voluminös bekannt und mit einem Hauch von Rauch. Doch die in den Händen der Familie Urquhart befindliche Speyside-Brennerei kann auch anders und überrascht mit ihren Contrasts-Abfüllungen: Die neue verzichtet gänzlich auf Torf.

James Gordon und John Alexander MacPhail haben 1895 bei der Eröffnung ihres kleinen Lebensmittelgeschäfts im Herzen der schottischen Whiskyregion vermutlich nicht geahnt, dass Whiskyfans ihnen noch heute zu Dank verpflichtet sein würden – doch es kam so.

Zunächst aber trat in diesen frühen Jahren ein junger Mann namens John Urquhart als Lehrling in das Unternehmen ein. Er half James Gordon bei der Auswahl und dem Einkauf von Whisky. 1915 wurde Urquhart zum Seniorpartner. Seine Passion für den Einfluss von Fässern auf New Makes ließ das Unternehmen Gordon & MacPhail zu dem werden, was es heute ist: Einer der weltweit renommiertesten unabhängigen Abfüller, der Destillate hiesiger schottischer Brennereien selbst in Fässern ausbaut.

Die Benromach Brennerei gehört seit den 1990ern zu Gordon & MacPhail. Mit ihrem Erwerb hat sich die Familie Urquhart ihren Traum von einer eigenen Brennerei erfüllt. Nach deren Umbau wurde 1998 die Wiedereröffnung gefeiert. Seither beleben sie mit ihrem Single Malt Whisky einen verloren gegangenen Speyside-Charakter wieder: ausgewogen, doch voluminös, mit einem Hauch von Rauch.

Doch Ausnahmen bestätigen die Regel: Unter dem Label Contrasts werden Whiskys kreiert, die vom Charakter des Kernsortiments abweichen. Die neueste Edition könnte nicht kontrastierender sein, denn sie verzichtet gänzlich auf Torf. In Bourbon- und Sherry-Fässern gereift, fasziniert Benromach Contrasts Unpeated mit ungewöhnlich süßen Fruchtnoten.

Benromach Contrasts: Unpeated

Sherry & Bourbon Cask

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstypen: Sherry & Bourbon Casks

Alkoholgehalt: 46%

Flaschengröße: 0,7 Liter

Alter: 9 Jahre

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 59,90 Euro

Verkostungsnotizen

Nase: Süß mit Vanillepudding, malzigen Keksen und gewürztem Bratapfel gepaart mit frischer Limette, blumigen Noten und Ingwer.

Gaumen: Zu Beginn kandierte Ananas gefolgt von roten Äpfeln, Himbeeren und Rosinen. Dezent süße Lakritze und Eiche münden in subtilen Kräuternoten.

Nachklang: Mittellang mit frischem Menthol und Pfeffer.