2.000 Musikfans erlebten in diesem Jahr am 20. September die Jim Beam Welcome Session im Kölner E-Werk mit den Headlinern Topic und Bunt. Mehr zu diesem Event lesen Sie in der Presseaussendung inklusive Bildergalerie, die wir von Jim Beam Deutschland erhalten haben:

Jim Beam Welcome Session begeisterte mit Topic und Bunt. – 2.000 Musikfans erlebten einzigartige DJ-Session in Köln

Mitreißende Atmosphäre, fesselnde Sounds und unvergessliche Momente machten die Jim Beam Welcome Session zu einem einzigartigen Erlebnis.

Köln, 23. September 2024 – Die Jim Beam Welcome Session brachte am 20. September 2024 das Kölner E-Werk zum Beben. Die Headliner Topic und Bunt. sorgten gemeinsam für einen unvergesslichen Abend voller pulsierender Beats, mitreißender Momente und erfrischender Drinks. Vor ausverkauftem Haus kamen 2.000 Musikfans in den Genuss einer einzigartigen Live-DJ-Session.

Der Abend startete mit einem mitreißenden Warm-Up der Jim Beam Festival-DJs, die das Publikum auf die bevorstehenden Acts einstimmten. Anschließend übernahm Topic die Bühne und begeisterte mit weltbekannten Songs wie „Breaking Me“ und seinem aktuellen Hit „I Adore You“. Der gebürtige Solinger, der bereits letztes Jahr bei den Welcome Sessions auftrat, zeigte erneut, warum er zu den gefragtesten DJs weltweit zählt. „Die Stimmung bei der Jim Beam Welcome Session war einfach wieder unglaublich. Es ist immer etwas Besonderes, so viele begeisterte Fans an einem Ort zu sehen, sie durch meine Musik zusammenzubringen und die Energie mit ihnen zu teilen,“ so Topic über seinen Auftritt in Köln.

Als großes Finale wartete der Newcomer und Durchstarter des Jahres Bunt. auf das Publikum. Der Stuttgarter brachte mit seinem einzigartigen Stil, der Einflüsse von Künstlern wie Avicii oder Swedish House Mafia vereint, die Menge zum Tanzen. Nicht nur sein beliebter Song „Clouds“ sorgte für ausgelassene Stimmung und machte Bunt. zu einem weiteren Highlight des Abends.

Die Jim Beam Welcome Session bot nicht nur musikalische Höhepunkte, sondern auch eine erfrischende Getränkeauswahl, die den Abend perfekt abrundete. Besonders beliebt bei den Besuchenden war der Aperitif Jim Beam Sunshine Fizz: ein Mix aus Jim Beam Sunshine Blend, Grapefruit-Limonade und Eis. Weitere Drinks wie Jim Beam & Cola oder Jim Beam Lime Splash sowie die beliebten Drinks aus der Dose sorgten für das perfekte Summer-Feeling im Kölner E-Werk.

Mit dieser Veranstaltung in Köln endete ein weiterer erfolgreicher Musik-Sommer der Marke Jim Beam: Denn schon auf den Festivals Rock am Ring, Hurricane Festival, Parookaville und Glücksgefühle Festival feierte die weltweite Nr. 1 unter den Bourbon Whiskeys 2024 mit tausenden Musikfans.